Prabusirea Gabrielei Firea. Cei patru ani de mandat dezastruos care au condus-o spre esec

Unul din pionii luptei anti- justitie

Lipsa de transparenta totala: ONG-urile, date afara din sedintele publice

Esecurile proiectelor esentiale, mascate cu populisme

Companiile municipalitatii, desfiintate de instanta , reinviate de Consiliul General

Huiduita pe Arena Nationala

Razboiul declaratiilor cu ONG-ul care construieste un spital pentru copiii cu cancer

Acuzatii de coruptie in retrocedarea parcului Verdi

In ciuda acestui context politic favorabil, mandatul fostului primar se remarca inca de la inceput prin scandaluri media, prin lipsa unor proiecte de anvergura, inlocuite cu unele superficiale - cum a fost concursul pentru cel mai frumos balcon, si nu in ultimul rand, prin acuzatii de coruptie privind administratia condusa de aceasta.Lupta anti-justitie a devenit, in scurt timp de la venirea la guvernare, unul dintre obiectivele principale ale majoritatii PSD- ALDE condusa la acea vreme de Liviu Dragnea. Iar Gabriela Firea, care in acel moment era sefa PSD Bucuresti, se alatura inca de la inceput acestui obiectiv al partidului, criticand deschis miile de bucuresteni care in 2017 protestau fata de modificarile legilor justitiei. "Eu rezist unei stari de stres, de tensiune chiar, si astept sa se calmeze lucrurile. Astept ca cei 95% dintre cei care sunt in piata, care protesteaza si care au declarat ca nu au citit textul ordonantei sa faca acest lucru", a spus Gabriela Firea.Primaria Capitalei nu se rezuma insa doar la declaratii de sustinere pentru partidul de guvernamant, iar in decembrie 2017 anunta ca va organiza un al treilea targ de Craciun in oras chiar in Piata Victoriei, locul de intalnire al protestatarilor. Decizia Primariei starneste indignarea publicului, insa inchiderea Pietei Victoriei nu reuseste, protestatarii ajung sa se lege cu lanturi de garduri sau sa demoleze ei insasi constructia unei scene metalice. Decizia primariei ajunge in presa internationala, care scrie pe larg despre incercarea de a stopa astfel protestele anti-guvernare, iar in final autoritatile locale sunt nevoite sa cedeze.Momentul culminant al implicarii Gabrielei Firea, alaturi de Liviu Dragnea, in lupta impotriva Justitiei se consuma in vara anului 2018, la marele miting anti-justitie organizat tot in fata Guvernului. "Am castigat alegerile dar, din prima zi, atat Guvernul cat si autoritatile locale au fost supuse unei campanii de denigrare, defaimare, transmiterea de informatii false, manipulare si boicotare a activitatii", a explicat atunci primarul motivul participarii la mitingul organizat de PSD.Una dintre promisiunile de campanie ale Gabrielei Firea a fost ca va transparentiza total cheltuielile publice in primele 100 de zile de mandat si va asigura transparenta deplina privind activitatile, deciziile, contractele, acestea urmand a fi prezentate in timp real pe site-ul municipalitatii. Insa, inca de la inceputul mandatului de primar, devine o practica ca la inceputul sedintelor de Consiliu General, primarul sa introduca mai multe proiecte pe ordinea de zi suplimentara fara ca acestea sa fi fost postate pe site in dezbatere publica, altfel ca nimeni nu stie despre ce este vorba. Acestea sunt votate imediat de majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General, criticile ulterioare fiind inutile.In plus, primaria nu mai pune in dezbatere publica, la sectiunea dedicata, majoritatea proiectelor care se pun pe ordinea de zi a Consiliului General, acestea fiind afisate doar cu cateva zile inainte de sedinta. Cate 20-30 de proiecte sunt astfel introduse la inceputul fiecarei sedinte, iar multe dintre aceastea sunt proiecte majore, precum cele ce priveau bugetul sau organigrama STB Mai mult, sedintele publice ale CGMB devin, de facto, interzise pentru simplii cetateni sau reprezentantii ONG-urilor, dupa ce acestora li se cere sa se inscrie in prealabil pentru prezenta in sala. Reprezentantii primariei au apoi, de fiecare data, scuza ca nu mai exista locuri libere in sala pentru a refuza accesul oricaror persoane doresc.Edificator este episodul din 8 iunie 2017, atunci cand mai multi ong-isti nu sunt lasati sa intre in sala de sedinte pe acest motiv. "Domnii si doamnele care au vrut sa intre in Primarie i-au lovit pe politistii locali, trei dintre ei sunt acum la spital. I-au lovit cu un corp contondent, i-au dat cu capul de pereti si de usi, au facut un scandal monstru si au intrat cu forta in primarie si cu forta in sala de Consiliu general. Vom face plangere penala", a spus Gabriela Firea, in contextul in care imaginile filmate au aratat cum politistii locali au fost cei care i-au imbrancit pe reprezentantii societatii civile.La inceputul acestui an, Gabriela Firea a anuntat ca Primaria renunta la "taxa Oxigen" pentru masinile poluante si la interdictia acestor autoturisme de a circula in centrul orasului, dupa un val general de nemultumire pe retelele de socializare. Asta desi anterior primarul anuntase ca nu renunta la idee intrucat proiectul era considerat necesar pentru reducerea traficului. S-a dovedit, insa, prost conceput si a fost criticat chiar de catre Politia Rutiera.Acest episod in care primaria Gabrielei Firea a demonstrat lipsa de capacitate in a implementa proiecte complexe nu a fost singular. In luna mai 2017, pentru o singura zi, Primaria Bucuresti incearca introducerea benzilor unice pentru autobuze pe DN1 - ce se transforma intr-un fiasco total, iar primaria renunta complet la acest proiect.In iunie 2018, Primaria Capitalei a semnat contractul cu Asocierea Otokar Europe SAS - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. Contructorul urma sa livreze 100 de autobuze pana la finele lui 2018, iar restul de 300, pana la sfarsitul anului 2019.La scurt timp, insa, soferii Societatii de Transport Bucuresti (STB) au constatat ca mai multe autobuze livrate de Otokar nu functionau asa cum trebuie. Mai exact - pe langa un autobuz care s-a defectat si a ramas in drum o buna bucata de vreme - altora nu li se inchideau cum trebuie usile sau nu le functionau bine afisajele si termoficarea.In replica, Gabriela Firea a sustinut ca o singura masina a avut probleme, restul fiind doar "stiri false".In aceeasi nota, Otokar a informat ca doar un singur autobuz s-a defectat si ca nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care soferii nu stiu sa foloseasca masinile.In data de 4 noiembrie 2018, inca inainte ca masinile sa fie scoase pe traseu, soferii noilor autobuze se plangeau de pozitia incomoda pe care o au atunci cand stau la volan si ca, din cauza asta, nu vad bine in oglinzile retrovizoare.In data de 1 decembrie 2018, in prima zi pe traseu, au aparut si primele defectiuni. Soferii STB spuneau ca ingheata de frig in habitaclu si ca usile nu se deschid. STB a dat atunci vina pe o siguranta care ar fi sarit din cauza frigului, dar si pe soferi , care, potrivit companiei de transport , "nu sunt inca familiarizati cu noile autobuze."In data de 20 decembrie 2018, un autobuz Otokar care circula pe ruta 335 s-a defectat in apropierea Arcului de Triumf.La 21 decembrie 2018, un alt autobuz Otokar care circula pe ruta 783, Piata Unirii- Aeroportul Otopeni, a fost inundat cu apa clocotita (antigel), dupa ce instalatia de incalzire s-a spart. Zeci de pasageri au fost la un pas de a fi opariti cu lichidul care avea in jur de 90 de grade. STB a precizat atunci ca "pentru a preveni situatii similare, service-ul Otokar a demarat o actiune mai ampla, de verificare a acestui aspect la toate autobuzele livrate".In 29 decembrie 2018, potrivit unei inregistrari video publicate pe Facebook de jurnalistul ProTV Vitalie Cojocari, bordul unui autobuz Otokar se misca, desi volanul era blocat.In 14 ianuarie, din cauza unor probleme la motor, un autobuz Otokar nu a mai reusit sa plece dintr-o statie din Militari. Dupa ce echipa Otokar a intervenit si a remediat problema, masina tot nu s-a urnit din loc. In aceeasi zi, la acelasi autobuz, a aparut o noua defectiune la validatorul de carduri.In data de 16 ianuarie 2019, sistemul de caldura dintr-un alt autobuz achizitionat de municipalitate nu functiona si mai multi pasageri i-au reprosat soferului ca nu stie sa seteze temperatura. Angajatul STB le-a explicat ca nu el este de vina, ci ar fi fost vorba despre o problema tehnica. In ciuda temperaturii scazute din masina, bordul indica faptul ca erau 25 de grade. Ulterior, mai multe autobuze Otokar au fost observat in trafic cu diplay-ul exterior nefunctional.In 22 ianuarie 2019, mai multi pasageri au ramas captivi intr-un autobuz Otokar in zona Razoare-Cotroceni, dupa ce motorul nu a mai pornit. Pentru ca sistemul de deschidere in caz de urgenta nu functiona, pasagerii au fost nevoiti sa forteze usile pentru a putea iesi din autobuz. STB a precizat, in acest caz, ca de vina este soferul care "nu a apasat corect pe butonul de deschidere a usilor, nefiind vorba despre o defectiune tehnica a autobuzului". Asta desi intr-o inregistrare video postata pe Facebook, apartinand unuia dintre pasageri, se vede cum soferul nu poate porni motorul, iar masina nu are curent.Acesta a fost insa doar unul din esecurile revolutiei in trafic promise de Gabriela Firea. Poate cel mai costisitor esec al administratiei Firea il constituie saga celor 22 de companii infiintate de Primaria Bucuresti si desfiintate apoi de instanta. In noiembrie 2018, Curtea de Apel decide definitiv desfiintarea acestora, iar aceeasi instanta anunta ulterior ca ele au fost infiintate fara respectarea legii. Presa scrie ca in cele cateva luni de la infiintare costurile s-au ridicat la 400 de milioane de euro, constand in pricipal in costuri cu salarii, sedii, etc. Cu un buget total de aproximativ 1 miliard de lei, companiile ajung in scrut timp insa cu datorii de zeci de milioane de euro, 33 dupa doar primele 12 luni.In aprilie 2017, Firea anunta organizarea unui concurs cu tema "Cea mai frumoasa fatada, cel mai frumos balcon, cea mai frumoasa curte"."Ne dorim cat mai multe cladiri curate, impodobite cu flori si plante decorative la ferestre, cu spatii verzi aranjate, pomi ingrijiti. Am vrut sa oferim si un mic exemplu, de aceea, am impodobit cu jardiniere cu flori balconul principal al cladirii Primariei, situat pe fatada dinspre Cismigiu. Speram sa ni se alature cat mai multi bucuresteni ", anunta atunci aceasta . Bugetul pentru aceste concursuri, peste 200.000 de lei. Castigatorii concursurilor sunt anuntati de primarie intr-un tarziu, ins afara a fi publicate imaginile cu balcoanele sau aranjamentele florale declarate castigatoare. Altfel spus, contribuabulii nu au putut vedea unde s-au dus si cat de cinstit s-a desfasurat acest concurs.Un alt exemplu de populism ce s-a transformat intr-un adevarat fiasco a fost campania prin care primaria a anuntat ca trimite 1.000 de pensionari in vacante platite in Grecia. Costurile de aproape 2 milioane de lei par infirme pe langa umilintele suferite de pensionarii care s-au inghesuit si au stat cu orele la cozi in speranta de a prinde aceste vacante gratis. Iar in final, cei care au prins aceste vacante s-au plans de conditiile de cazare si de mancarea primita, acuzand toxiinfectii alimentare. La doar doua zile dupa celebrul mars anti-justitie al PSD, Gabriela Firea organizeaza un moment de imagine dupa ce Simona Halep devine campioana la Paris, castigand primul ei trofeu de Grand Slam. Ovationata in fata a 20.000 de oameni prezenti pe Arena Nationala, primarul Capitalei este fluierata copios. Firea care a sustinut ca a fost de vina aparatul de propaganda sorosist si ca "echipe de cetateni cu venin au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenti". Dupa aceasta postare, Firea a fost nevoita sa-si inchida si contul de Facebook din cauza avalansei mesajelor negative primite.La finalul anului trecut, Gabriela Firea a inceput un razboi al declaratiilor cu Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu , fondatoarele asociatiei "Daruieste viata", asociatie care construieste primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania. Totul a pornit dupa ce Firea a redistribuit un mesaj vulgar al, atunci necunoscutei, Dana Budeanu la adresa celor doua, iar apoi a aparat mesajul sustinand ca in spatele celor doua s-ar afla fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu . Ea s-a aratat deranjata de faptul ca nimeni nu o lauda pentru faptul de a fi construit si ea spitale "Nu-mi plac omisiunile grave. Eu nu aveam cum sa aduc jigniri contributorilor, sponsorilor acestui spital, pentru ca si eu, ca primar general, am o contributie (...) in construirea acestui spital, contributie despre care nu vorbeste absolut nimeni, poate nu intamplator. (...) Acest spital se construieste pe proprietatea Municipiului Bucuresti, pe proprietatea Primariei Capitalei, pe un teren valoros - in jur de un milion de euro.Da, si noi construim spital, si eu am construit spital, Victor Gomoiu, am gasit o cladire bantuita (sic! - n.r.). Gabriela Firea, ca primar general, care iata ca este atacata nedemn, a construit acest spital. Ambulatoriul Gomoiu, Ambulatoriul Foisor, cladirea din curtea Spitalului Stoia, noua-nouta, de la zero, Ambulatoriul de la Victor Babes... Si eu am construit clinici, spitale si nu mi-a spus nimeni absolut nimic. Stiu, nu am un PR bun", a declarat Firea la acea data acuzand ca cele doua ii facea campanie lui Vlad Voiculescu."Ce fel de om trebuie sa fii sa iti bati joc de implicarea oamenilor si de cauza copiilor bolnavi de cancer, in timp ce porti cruci si te declari credincios si in timp ce ai avut miliarde pe mana si nu ai facut nimic? Cum e posibil? Si ce fel de oameni apreciaza asta?", nota la acea data Oana Gheorghiu pe pagina ei de Facebook reactia Gabrielei Firea la proiectul Asociatiei "Daruieste Viata".Afacerea prin care Primaria Capitalei condusa de Gabriela Firea a cumparat cele 5,6 ha ale Parcului Verdi din Floreasca cu peste 50 de milioane de euro, bani ce au ajuns la nume implicate in alte tunuri mobiliare - precum milionarul Savulescu, are caracteristicile unui adevarat tun imobiliar, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de RISE Project."Acum doua veri, Dragos Savulescu s-a inarmat cu procuri de la proprietarii din Parcul Verdi si s-a dus la primarie cu propunerea de a vinde terenurile. O comisie speciala i-a analizat solicitarea in 5 iunie 2018 si a propus rascumpararea. In nici doua saptamani, la sedinta din 14 iunie 2018, consilierii generali voteaza demararea procedurii de achizitie. Doi consilieri cer ca evaluarea sa se faca la pret de spatiu verde, nu de teren construibil. Cel din urma e mult mai scump.In 4 iulie 2018, comisia care analizase initial cererea lui Savulescu se intruneste din nou si cere un raport de evaluare pentru a stabili un pret de la care sa poata porni negocierile. Pretul fixat initial de evaluator este 573 euro/mp. Dar Savulescu nu-i multumit.Proaspat intors din Maldive, scoate din maneca doi asi si convinge administratia Firea sa dubleze potul. Prima carte jucata e un dosar din 2015 care obliga primaria, in prima instanta, sa plateasca aproape 660 de mii de euro plus dobanzi, cu titlu de despagubiri, proprietarilor din Parcul Verdi.Majoritatea erau reprezentati in proces de Geta Savulescu (71 de ani), mama milionarului imobiliar. Gruparea reclama ca n-a putut folosi terenurile fiindca erau incadrate ca spatiu verde in planul urbanistic al orasului. Deci, fara constructii, investitii sau dezvoltare.Amenintarea rezida oficial intr-o adresa din 14 august 2018, trimisa de Savulescu primariei, unde atrage atentia ca valoarea despagubirilor ar putea depasi 10 milioane de euro. Asta pentru ca, spune el, mai sunt si alti proprietari in parc care s-ar putea folosi de precedent.Samsarul propune primariei sa cumpere loturile sale cu 1.250 euro/mp, iar proprietarii din acte sa renunte la proces. Pretul e dublu acum fata de cel din evaluare", se arata in investigatia celor de la Rise Project.Parlamentul a modificat in vara lui 2018 legea exproprierilor, iar spatiile verzi intrau, in premiera, pe lista imobilelor ce pot fi preluate de stat, din ratiuni de utilitate publica. Statul putea expropria deci Parcul Verdi.Numai ca pretul spatiului verde nu era inca reglementat oficial. Nu exista absolut nicio referinta in vara lui 2018. Urma sa fie stabilit abia in ianuarie 2019 de Grila Notarilor Publici."Clasificarea insa ar fi incurcat socotelile lui Savulescu. Trebuia sa accelereze. Pe 21 august 2018, samsarul imblanzeste cifrele intr-o noua corespondenta cu primaria: 1.080 de euro/mp. In lipsa unui pret de referinta pentru spatiu verde, Savulescu se raporteaza la pretul maxim din zona. Cel al terenurilor construibile, cu alta valoare urbanistica. Problema e ca primaria se lasa pacalita. Fara vreo hotarare judecatoreasca definitiva sau o decizie a Consiliului General privind regimul terenurilor, administratia Firea merge pe logica samsarului care umfla pretul.Contra-cronometru, pe ritmul lui Savulescu, comisia din primarie se intruneste din nou si cere un nou raport in vederea exproprierii. Ca data trecuta, o face aceeasi firma (Media City SRL). Evaluatorul alege varianta cea mai scumpa din grila notarilor: pretul reper pentru un teren liber, cu utilitati trase. Nu aplica nicio corectie. Un metru patrat ajunge astfel la nivelul maxim: 1310 euro", mai scriu cei de la Rise Project.La primarie, totul ok. Dintr-o data, cei 1.080 de euro propusi de samsar a doua oara par o idee rezonabila. Pret final. Lucrurile se transeaza pe 6 septembrie 2018, cand consilierii generali ai Capitalei, voteaza achizitia terenurilor controlate de Dragos Savulescu in parcul Verdi. Sunt 37 de voturi cam de pe la toate partidele, 8 abtineri, З impotriva.49,7 milioane de euro pentru 4,6 hectare, platiti in trei rate.Dupa trei luni, in ianuarie 2019, spatiile verzi isi fac loc in grila notarilor, iar pretul de referinta pentru terenurile din parcul Verdi este fixat la 561 de euro/mp.Adica jumatate din cat a platit primaria.a declarat luni, 28 septembrie, Gabriela Firea intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook in care si-a acceptat infrangerea.