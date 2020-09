Dacian Ciolos, in apararea lui Nicusor Dan: In 2016, eu eram fiul lui Soros, asa cum azi acelasi PSD incearca sa-l asocieze pe Nicusor Dan cu interlopii

"In 2016, eu eram fiul lui Soros, asa cum azi acelasi PSD incearca sa il asocieze pe Nicusor Dan cu interlopii. PSD stie sa murdareasca, dar nu si sa curete, cat timp nici bucurestenilor nu e in stare sa le distribuie apa calda", a spus Dacian Ciolos, intr-o postare publicata pe Facebook "Nicio propaganda electorala, finantata cu milioane de euro, nu poate ascunde o realitate tulburatoare. In plina pandemie sanitara, cetatenii din capitala celui de-al saselea stat membru al Uniunii Europene se plang ca nu au cu ce sa se spele", a declarat Ciolos.Co-presedintele USR PLUS a spus ca Firea "distribuie circ", in conditiile in care bucurestenii au nevoie de apa calda. "Iar acum tinta propagandei este Nicusor Dan pentru ca e omul care, alaturi de consilierii Aliantei USR PLUS, va scoate la lumina toata coruptia si incompetenta din Primaria condusa de doamna Firea", a mai adaugat liderul USR PLUS."Dupa mandatul doamnei Firea, Bucurestiul arata ca un Voluntari mai mare, prin practicile de clan folosite si importate de la domnul Pandele", a mai scris Ciolos.Ciolos a adaugat ca relatiile din administratia locala sunt o caracatita de interese si ca Gabriela Firea "continua sa foloseasca doar armele propagandei - singura ei expertiza, de altfel", a mai scris fostul premier al Romaniei.