Director din Primaria Capitalei, acuzatii grave la adresa fostei administratii: "Firea vrea ca trecutul sa ramana inchis. Sunt pusi oameni sa ma urmareasca pentru a ma intimida"

"Ceea ce vedeti in aceste zile in spatiul mediatic cu privire la mine si la Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic este reactia familiei Firea - Pandele la schimbarile pe care vreau sa le fac in institutie si in modul de lucru al acesteia. Pentru a intelege contextul, vreau sa stiti ca in aceste zile este in desfasurare un control la AMCCRS, realizat de Corpul de Control al Primarului General, in cadrul caruia se verifica modul in care s-au facut lucrarile de consolidare din ultimii ani la mai multe cladiri din Capitala. Evident, Gabriela Firea si oamenii ei, care au condus AMCCRS, nu-si doresc ca astfel de lucruri sa fie cercetate", a scris pe pagina sa de Facebook Edmond Niculusca, director adjunct al AMCCRS.Niculusca vine cu o serie de exemple ai unor oameni cheie ai fostei administratii care, in opinia sa, sunt direct interesati sa nu continue agenda actualei administratii "De pilda fostul director, domnul Marius Coaje, condamnat penal pentru furt in urma cu mai multi ani, n-are absolut niciun interes ca cineva sa sape in trecutul AMCCRS, fiindca riscul seismic s-ar putea conjuga cu un risc penal. Doamna Firea vrea ca trecutul sa ramana inchis, iar daca cineva nu e de acord cu asta, activeaza contra lui tentaculele ramase ale "caracatitei".Cum anume se lucreaza? Cu presiuni mediatice, cu oameni pusi sa ma urmareasca pentru a ma intimida, cu amenintari voalate, cu pregatirea unor "proteste ale oamenilor muncii". E regretabil ca in acest joc a intrat si colega Clara Poleuca, care a devenit pionul naiv al familiei Firea - Pandele si contribuie la sustinerea agendei fostei administratii corupte a primariei. Ii asigur pe cei din fosta administratie ca nu cedez si ca nu inchid ochii la probleme si nereguli. Fac parte dintr-o noua administratie, care-si propune o abordare corecta in privinta banilor publici si inteleg sa am exact aceasta abordare la AMCCRS", a completat directorul adjunct al AMCCRS.Demersul lui Edmond Niculusca are loc dupa ce in raportul Curtii de Conturi e mentionat faptul ca administratia municipala ar fi fost prejudiciata cu 1,3 milioane lei, dupa ce fost conducere a platit facturile emise de una dintre companiile infiintate in mandatul Gabrielei Firea. Prin urmare, Niculusca a cerut un control amanuntit, care este in desfasurare si unde ar fi fost gasite alte nereguli.