Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, anunta ca va candida "peste tot" dupa dezamagirile provocate de Gabriela Firea si Nicusor Dan

"Ceea ce se intampla in Bucuresti astazi e ceva incredibil, dar adevarat. Ne uitam la doua persoane - una de sex feminin si una de sex masculin in care se disputa Primaria Capitalei. E ingrozitor. E de plans!Una e primar in functie care ne spune ca a facut 22 de societati comerciale. Nu intelegem pentru ce: angajati, masini, dotari...A doua persoana care se plimba din stanga in dreapta si sa vina sa ii dea cineva o palma ca sa spuna ca face campanie . E de plans.Eu voi candida la toate alegerile unde ne lasa. Peste tot. Si la sectoare si la Capitala si prin tara si la parlament . Peste tot", a declarat Marian Vanghelie potrivit Digi24.