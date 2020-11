Gabriela Firea, dupa ce Nicusor Dan a anuntat ca reduce numarul politistilor locali din Primarie: Praf in ochii bucurestenilor

"Cum sa nu faci nimic pentru oameni, dar sa te faci ca lucrezi. Azi, un nou episod. Politistii locali din toata tara sunt la dispozitia Ministerului de Interne din martie, pe perioada starii de urgenta si a celei de alerta. E lucru stiut! Ma rog, daca n-ai stat ascuns in dulap. In loc de rezolvarea imediata a problemei apei calde si a caldurii - cum a promis, a salariului de 1.400 de euro garantat in campanie, a inceperii lucrarilor la metroul usor, a reducerii poluarii de la CET-urile guvernului, primarul dreptei unite se ocupa de politistii locali. El ne-a informat public. Ca pe o mare realizare", a scris, marti seara, pe Facebook , Gabriela Firea.Potrivit acesteia, primarul Capitalei "isi inventeaza o tema, o preocupare, ca sa arunce praf in ochii bucurestenilor"."Oamenii au nevoie de rezultate concrete, de continuarea investitiilor in spitale , santierele ar trebui sa duduie, totul ar trebui sa mearga ceas pentru ca are guvernul de partea lui. (...) In afara de proiectele muncite de mine si echipa mea, luni sau ani de zile, noul primar nu a produs nimic intr-o luna de mandat . Decat multa, multa dezamagire, pentru minciunile din campanie", a mai scris Firea.Primarul general Nicusor Dan a avut o intrevedere marti cu directorul general al Politiei Locale Bucuresti si a fost stabilit ca 20 de politisti locali sa inceapa activitatea foarte curand, in patrule mixte cu personalul Garzii de Mediu. De asemenea, edilul a a dispus ca personalul care asigura paza Primariei sa fie redus de la 27 la 10 persoane, iar acesta a renuntat la paza asigurata pe palierul unde se afla biroul primarului, inclusiv la paza din fata biroului sau, pentru care erau repartizati cinci politisti locali, zilnic.