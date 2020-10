Gabriela Firea il sfideaza pe Nicusor Dan: "Sunt inca aici. Si imi place". Reactia primarului general ales

Firea a publicat joi seara o fotografie cu ea in biroul primarului general insotita de urmatorul text in limba engleza: "Sunt inca aici. Inca lucrez. Tot ca otelul. Si imi place".Nicusor Dan a reactionat la mesajul acesteia: "Sfidarea suprema la adresa bucurestenilor: primarul invins se lauda ca blocheaza tot orasul, refuzand sa paraseasca biroul care, dupa cum se observa, e gol. Nici nu munceste, nici nu lasa pe altii sa rezolve problemele Bucurestiului.Acesta este PSD , un partid care ii dispretuieste pe bucuresteni si care foloseste toate tertipurile juridice pentru a avea timp sa-si stearga urmele abuzurilor pe care le-a facut timp de 4 ani".In aceeasi zi, primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat PSD de "sicane penibile" prin care incearca sa intarzie validarea mandatului sau si transmite bucurestenilor ca "in mod deliberat se pregateste o iarna grea" din dorinta vechii administratii conduse de Gabriela Firea.Dan a dat ca exemplu cele 52 de apeluri formulate de consilieri generali si locali de sector in dosarul validarii mandatului de primar.