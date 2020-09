Nicusor Dan, acuzatii legate de licitatia pentru 100 de tramvaie: "Primaria Capitalei a favorizat o firma turceasca in detrimentul unei firme romanesti"

"Acum doua zile, Primaria Capitalei a fost obligata de instanta sa atribuie contractul pentru cele 100 de tramvaie catre Astra Arad. A fost o licitatie cu dedicatie. A fost un act de coruptie si sunt convins ca Parchetul se va sesiza in acest caz. A fost o licitatie in care Primaria Capitalei a favorizat, pe fata, o firma turceasca (n.r. - Durmazlar Makina) in detrimentul unei firme romanesti", a afirmat Nicusor Dan, la o conferinta organizata in fata Uzinei de Reparatii "Atelierele Centrale" a Societatii de Transport Bucuresti.Nicusor Dan a precizat ca atat Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, cat si Curtea de Apel Bucuresti "au demascat acest act de coruptie" si au anulat atribuirea initiala catre firma turceasca."Intr-o astfel de situatie, in orice tara normala, primarul in functie si-ar fi dat demisia. Nu este cazul cu actualul primar. Ce e clar este ca Primaria Capitalei si-a dorit din tot sufletul ca firma turceasca sa castige, CNSC-ul a gasit sase nereguli in procedura de licitatie si, cu toate ca aceste nereguli erau evidente, Primaria Capitalei a contestat la Curtea de Apel si a fost practic, in fata Curtii de Apel, avocatul firmei turcesti care castigase initial licitatia", a mai spus Nicusor Dan.Acesta si-a exprimat speranta ca procurorii vor lamuri de ce firme turcesti castiga mereu licitatii in cazul autobuzelor, troleibuzelor sau tramvaielor in Bucuresti."In plus, fata de asta, Primaria Capitalei a secretizat documentatia licitatiei, ceea ce este un nou abuz, promit ca voi desecretiza intreaga documentatie, pentru ca opinia publica si organele abilitate sa poata sa faca analiza proprie. (...) Bucurestenii puteau sa aiba aceste tramvaie si nu le-au avut, timp de patru ani, Primaria a pierdut doi ani ca sa inteleaga ca exista bani europeni pentru ele, a mai pierdut un an cu licitatia si a mai pierdut un an dupa ce a refuzat sa ofere contractul firmei care a castigat licitatia", a aratat Nicusor Dan.