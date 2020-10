Nicusor Dan: Capitala va avea in curand bilet unic pentru transportul in comun

"Fara indoiala ca o sa avem curand un bilet unic, pentru ca e logic ca lucrul asta sa se intample. A si functionat aceasta chestiune in urma cu patru sau cinci ani daca nu ma insel", a declarat, sambata, la Digi 24, Nicusor DanEl explica faptul ca exista "masuratori exacte" privind numarul de calatori care intra cu o cartela la metrou sau in mijloacele de transport in comun de suprafata, administrate de Primaria Capitalei"Trebuie sa existe doar un mecanism corect de decontare intre aceste doua entitati, asta e tot. Este ceva extrem, extrem de simplu de facut. Cele doua societati vor ramane diferite", a mai afirmat primarul general.Nicusor Dan a explicat si de ce nu doreste preluarea metroului la Primaria Capitalei: "In acest moment, Bucurestiul plateste o subventie consistenta catre transportul public de suprafata, plateste o subventie consistenta catre sistemul de incalzire, nu isi permite sa mai plateasca o subventie pentru metrou. Asta este motivul pentru care nu doresc in acest moment ca metroul sa vina la Primaria Capitalei. Insa din punctul de vedere al bucuresteanului care foloseste transportul public, pe el nu trebuie sa-l intereseze daca exista o companie sau exista doua companii, pe el tot ce-l intereseaza este sa aiba un bilet cu care sa intre sau in metrou sau in autobuz, sa aiba o calatorie de o ora cu unul sau cu altul, il intereseaza ca statiile sa fie cat mai apropiate unele de celelalte".In ceea ce priveste pretul biletului pentru transportul public in Capitala, intrebat daca sustine majorarea tarifului care este acum de un leu si 30 de bani, noul edil a explicat ca "nu este aceasta principala problema"."O sa facem o analiza. Nu este aceasta principala problema a transportului public. Oricum, subventia este undeva la 80% din transport, adica doar 20% vindem bilete si abonamente. (...) Principala problema a transportului public este cantitatea, adica exista zone care nu sunt deservite suficient si faptul ca nu are un orar predictibil si faptul ca nu e eficient pentru ca cel de suprafata sta blocat in trafic . Dupa aceea, sunt si celelalte probleme, sa nu e curat, ca nu are aer conditionat si acum, in timp de pandemie nu ai garantia ca se dezinfecteaza. Ultimele sunt lucruri pe care o sa le facem foarte repede, primele sunt chestiuni mai grele, mai cu multi bani", a adaugat Nicusor Dan.