Nicusor Dan: "Bani mai putini pentru concerte si targuri. Suntem intr-o situatie economica dificila"

Intrebat daca in Bucuresti vor mai fi organizate Targuri finantate de institutia pe care urmeaza sa o conduca, Nicusor Dan a declarat ca este foarte putin probabil, date fiind probleme actuale."Daca ai doi copii la scoala si nu-ti ajung banii nu te duci in vacanta in Dubai, asta trebuie sa facem. Noi suntem intr-o situatie economica dificila si trebuie sa directionam banii acolo unde sunt urgentele.Urgentele sunt in chestiuni fundamentele care sunt traficul, poluarea, termoficarea. E posibil sa avem targuri private dar sa alocam banii din partea primariei pentru astfel de evenimente, foarte putin probabil", a declarat Nicusora Dan, noul primar al Bucurestiului.Intrebat daca Capitala va mai fi impodobita cu ocazia sarbatoririlor de iarna si vor mai fi organizate concerte, Nicusor Dan a raspuns ca va reduce aceste cheltuieli la minim si se va concentra pe rezolvarea problemelor esentiale."Foarte putin din aceste lucruri pentru ca trebuie sa ducem banii catre chestiuni esentiale", a raspuns viitorul edil.