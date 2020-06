Nicusor Dan critica situatia transportului in comun din Bucuresti: Nu s-au facut investitii, pe achizitia din fondurile europene situatia e dezastruoasa

Ziare.

Nicusor Dan a sustinut luni, o conferinta de presa, in fata Depoului Vatra Luminoasa, despre situatia in care se gaseste STB , acuzand faptul ca nu exista o mentenanta profesionista."In ceea ce priveste vehiculele societatii de transport bucurestene nu exista o mentenanta profesionista asa cum ar trebui sa fie facuta. Am ales aceasta locatie pentru ca ieri au venit mai multi oameni pasionati de transportul public si au vazut autobuze si troleibuze care sunt descompletate pentru ca se iau piese de la una la cealalta. Nu asa se face o mentenanta profesionista a vehiculelor unei regii de transport", a declarat Nicusor Dan, la o zi dupa ce un troleibuz a luat foc in centrul Capitalei.El a precizat ca nu s-a facut nicio investitie in sinele de tramvai si nici pe calea de rulare a tramvaielor."Legat de deraierea tramvaiului, nu s-a facut practic nicio investitie in actualul mandat in sinele de tramvai si nici pe calea de rulare a tramvaielor care sunt in functiune, nu s-a facut nicio investitie pe reteaua electrica a troleibuzelor, s-au facut pe o problema care ii deranjeaza mult pe bucuresteni, pe aerul conditionat din mijloacele de transport, progresele sunt minimale, au fost numai putin de patru licitatii esuate pentru achizitia de aer conditionat", a explicat candidatul la Primaria Capitalei, sustinut de PNL si USR.Nicusor Dan a mai spus ca autobuzele hibride cumparate de Primarie sunt 90 la suta diesel si 10 la suta electrice."In ceea ce priveste achizitiile pe fondul pentru mediu, primarul a asteptat doi ani si jumatate pana cand sa descopere ca exista aceasta sursa de finantare, abia in decembrie 2018 a fost semnat contractul si abia in zilele noastre avem perspective de a avea cele 100 de troleibuze si 130 de autobuze hibride. Legat de hibride, sunt doua tipuri de hibride, unele care sunt 90 la suta electrice si 10 la suta diesel si unele care sunt 90 la suta diesel si 10 la suta electric, din pacate ce am cumparat noi este 90 la suta diesel si 10 la suta electric", a explicat Nicusor Dan.El a mai acuzat in conferinta de presa si situatia fondurilor europene."Pe achizitia din fondurile europene situatia este dezastruoasa. Abia la jumatatea anului trecut au inceput pregatirea pentru achizitia a 100 de tramvaie si 100 de autobuze electrice, licitatia pentru tramvaie a fost inchisa la jumatatea lui 2019, a doua licitatie pentru tramvaie a fost anulata de CNSC in urma cu cateva luni.", a afirmat Nicusor Dan.El a mai spus ca in privinta licitatiei pentru autobuzele electrice Primaria Capitalei a lansat licitatia si apoi a inchis-o pentru ca "nu a fost fericita cu ofertele", acuzand si calitatea caietelor de sarcini cu care municipalitatea merge la licitatii.Nicusor Dan a mai declarat ca primarul Capitalei este "plangacios" deoarece s-a plans tot mandatul."Primarul nostru, care tot mandatul asta a plans, un primar plangacios, a venit ieri si a anuntat ca nu exclude un sabotaj si vreau sa va aduc aminte decembrie 2018 cand au fost niste defectiuni la sistemul de semaforizare, a venit viceprimarul Bucurestiului si a acuzat o mana criminala care a umblat prin semafoarele municipalitatii ca sa afecteze acest mandat glorios.Bineinteles ca s-a facut o plangere penala, s-a constatat ca de fapt era o eroare a noii companii de management a traficului care nu stia sa lucreze cu semafoarele pe care le primise de la Administratia Strazilor", a mai spus Nicusor Dan.