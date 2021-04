Nicusor Dan anunta desfiintarea unei companii municipale infiintate de administratia Firea: "Nu facea decat sa cheltuiasca de pomana banii publici"

"Inca un pas facut pentru reducerea risipei in primarie. La sfarsitul lunii decembrie, am anuntat inceperea demersurilor administratiei locale pentru desfiintarea Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucuresti , iar acum s-a obtinut decizia judecatoreasca de dizolvare.Acest ONG, infiintat in 2018 de fosta administratie a Capitalei, nu facea decat sa cheltuiasca de pomana banii publici - aproape 4 milioane de lei pe an - fara niciun beneficiu real pentru cetateni. Era o companie municipala mai mica, specializata in dat banii pe masini, chirii si salarii, care nu avea nici macar scuza ca presteaza un serviciu public autentic si care a acumulat si jumatate de milion de lei datorii.Multumesc consilierei generale Roxana Cantea ( USR ), numita in Adunarea Generala a acestui ONG special pentru a derula demersurile juridice necesare desfiintarii si care a rezolvat aceasta problema", a scris Nicusor Dan pe pagina sa de Facebook.