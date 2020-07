Nicusor Dan, despre blocarea conturilor PMB: Este inadmisibil ca primarul general sa ameninte consilierii cu judecata

Potrivit lui Nicusor Dan, PMB ar fi trebuit sa dea acesti bani inca din vara anului trecut."Este inadmisibil ca primarul general si directorul directiei juridice sa ameninte consilierii pe incompetenta lor. Primarul nostru ameninta consilierii, cu judecata chiar, daca nu rezolva problema banilor pe care Primaria are sa ii dea lui Constanda. Banii astia trebuia sa-i dea inca din vara lui 2019.Deci, Primaria a avut un an de zile sa rezolve aceasta chestiune, sa esaloneze cu Constanda aceste plati sau sa faca o expertiza ca sa dea la schimb acest teren. Nu a facut nimic. Exact cum a facut in urma cu patru luni, cand s-a pomenit Primaria Capitalei deodata ca i-a expirat contractul cu gropile de gunoi. Si ce au facut? Au dat o hotarare de Consiliu, prin care au spus: Primarii de sector, descurcati-va! Faceti voi contract cu gropile de gunoi", a precizat Nicusor Dan, intrebat despre acest subiect la o conferinta de presa pe tema parcarilor de tip "Park & Ride" din Capitala.Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins, din nou, in sedinta de indata de miercuri, proiectul de hotarare privind darea in plata a unei parti din Satul Francez, avand in vedere obligatiile catre Maria si Costica Constanda , primarul general, Gabriela Firea, atragand atentia asupra pericolului inchiderii conturilor municipalitatii."Situatia este foarte dificila, (...) suntem notificati ca pe data de 3 august conturile Primariei Capitalei vor fi blocate in totalitate, nu vom mai putea face plati nici pentru domeniul medical, nici pentru domeniul social, nici pentru subventii la transportul public, la termoficare si nici in celelalte domenii de activitate", a declarat Firea inainte de votarea proiectului.