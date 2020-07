Nicusor Dan, despre inaugurarea pasajului Nicolae Grigorescu: Le-a luat 10 ani administratiilor PSD, Oprescu-Firea, sa faca o lucrare de infrastructura

"Pasajul Nicolae Grigorescu, cu care s-a laudat azi primarul PSD, Gabriela Firea, e un alt exemplu de ineficienta a actualei administratii a Capitalei. Primarul PSD, Gabriela Firea, a avut nevoie de doi ani ca sa mute niste cabluri de inalta tensiune, deci darea in functiune a acestui pasaj pe care si-l aroga in mod rusinos a fost intarziata cu doi ani de zile.In total, le-a luat 10 ani administratiilor PSD, Oprescu-Firea, sa faca o lucrare de infrastructura care se putea realiza intr-un mandat de primar, adica in maximum 4 ani. Pasajul, intins pe 10 ani de lucrari, e oglinda neputintei PSD in Bucuresti", a scris Dan, pe Facebook El a adaugat ca un primar general care "nu cauta conflicte" si "intelege" interesele bucurestenilor ar fi reusit sa termine aceasta lucrare mult mai repede."Primaria Capitalei are nevoie de organizare mai buna, de eficienta sporita, de angajament real pentru marile lucrari de infrastructura. Iar Bucurestiul are nevoie de schimbare", a completat Nicusor Dan.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, finalizarea lucrarilor la proiectul de fluidizare a circulatiei din zona Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, care cuprinde un pasaj, doua poduri, o supralargire la trei benzi pe sens, precizand ca de sambata se va putea circula pe pasaj.