Nicusor Dan, despre PUZ-urile de sector: "In ele e apogeul golaniei care a dominat urbanismul din Bucuresti. Gabrielei Firea ar trebui sa-i fie rusine pentru ce a facut cu orasul asta"

"In ele este apogeul golaniei care a dominat urbanismul din Bucuresti. (...) Exista functionari care au colaborat cu aceasta retea de influenta (in domeniul proiectelor imobiliare - n.r.) dintotdeauna si pe care nu trebuie foarte mult ca sa-i dai afara, trebuie doar sa vezi ca au emis niste autorizatii ilegale in mod sistematic", declara Nicusor Dan."Undeva peste o luna si jumatate-doua o sa vedeti, o sa ies in fata dumneavoastra si, bineinteles, a Consiliului General, care a suspendat aceste PUZ-uri, si o sa fac o analiza juridica a fiecaruia dintre PUZ-urile de sector. In ele este apogeul golaniei care a dominat urbanismul din Bucuresti, sunt sute de hectare, in conditiile in care noi avem probleme uriase, severe cu aerul din Bucuresti, cu poluarea, sute de hectare din spatii verzi deveneau construibile, se construiau blocuri intre blocuri, blocuri intre case dar, mai mult de atat, se anulau sanse de dezvoltare, pentru ca Bucurestiul are cateva sanse de dezvoltare, sansa de dezvoltare este metroul de suprafata sau trenul de suprafata pe infrastructura CFR , asa cum vedem peste tot in lume", a declarat Nicusor Dan duminica, la emisiunea Insider Politic, difuzata de Prima Tv.El a explicat ca, potrivit PUZ-ului, pe linia de cale ferata ar aparea alte blocuri care anuleaza posibilitatea de dezvoltare a metroului de suprafata.Conform lui Nicusor Dan, in Directia de Urbanism din Primaria Generala exista angajati care au eliberat ilegal documente in baza carora se poate construi."Sunt multi oameni acolo care au dat de-a lungul timpului autorizatii si PUZ-uri ilegale si care o sa paraseasca institutia. (...) Exista functionari care au colaborat cu aceasta retea de influenta (in domeniul proiectelor imobiliare - n.r.) dintotdeauna si pe care nu trebuie foarte mult ca sa-i dai afara, trebuie doar sa vezi ca au emis niste autorizatii ilegale in mod sistematic. Evident, primarul si arhitectul sef care au condus aceasta structura au fost complici si cu ei, si cu cei care au venit la ei", a afirmat Nicusor Dan.Intrebat cine face parte din asa numita "mafie imobiliara", Nicusor Dan a explicat ca, prin eliberarea de autorizatii de construire unor proprietari pentru suprafete mai mari decat prevede legea, sunt investitori care au castigat sute de mii si chiar milioane de euro."Sunt convins ca exista foarte multi oameni care, prin aceste PUZ-uri de sector, au obtinut un folos necuvenit" a adaugat edilul.Primarul general promite o analiza pe care o va realiza o structura din aceasta Directie de urbanism, respectiv Serviciul de proiecte urbane, care au fost "mai putin implicati" in eliberarea acestor autorizatii, primarul invitand societatea civila "sa contribuie" la analiza PUZ-urilor.Edilul a aratat ca exista in jur de 30-40 de litigii pe care vecinii unor constructii ilegale le-au deschis in instanta Primarul in functie a raspuns si acuzatiilor predecesorului sau, Gabriela Firea , care sustine ca astfel se blocheaza dezvoltarea Capitalei, Nicusor Dan sustinand ca Gabrielei Firea "ar trebui sa-i fie rusine pentru ce a facut cu orasul asta".Intrebat daca suspecteaza ca unii consilieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti au interese in domeniul imobiliarelor edilul a raspuns: "Nu stiu, pot sa va spun ca in majoritatea USR -PLUS/ PNL , 29 din 29 au votat pentru suspendarea PUZ-ului, pentru chestiunea asta am fost extrem de fericit".De asemenea, intrebat ce se intampla cu oamenii care au dat avansuri pentru a cumpara locuinte a caror construire a fost suspendata odata cu planurile urbanistice zonale de sector, edilul a raspuns ca ii sfatuieste pe cetateni "sa nu dea avans pentru imobile care nu au o autorizatie de construire".El a explicat totodata ca pentru dezvoltatorii imobiliari care au obtinut certificatul de urbanism, constructia va continua in baza PUZ-urilor, iar unde exista suspiciuni de ilegalitate in privinta eliberarii certificatelor de urbanism, prefectul va trebui sa se pronunte daca ataca sau nu in instanta eliberarea respectivelor documente.