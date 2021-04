Nicusor Dan, chemat la DNA pentru audieri in cazul ilegalitatilor din Sectorul 3. "Le consider vinovate pe Gabriela Firea si pe fostul arhitect-sef, Stefan Dumitrascu"

"Astazi voi merge la DNA, pentru a continua demersurile initiate in 2019 , atunci cand am facut plangere penala in care acuzam ilegalitati cu privire la PUZ Sector 3. Conform procedurilor legale, am fost invitat pentru a da declaratii referitoare la plangerea depusa atunci, pentru a putea avansa lucrarile la acest dosar. Printre persoanele pe care le consider vinovate si impotriva carora am facut aceasta plangere se afla fostul primar general Gabriela Firea si fostul arhitect-sef al Capitalei, Stefan Dumitrascu", spune Nicusor Dan, intr-un mesaj postat pe Facebook Primarul explica faptul ca ilegalitatile semnalate in plangere se refera la zeci de hectare de teren, carora li s-a schimbat nelegal destinatia din spatiu verde, in spatiu construibil."Am aratat in acea plangere ca PUZ Sector 3 a fost adoptat cu incalcarea mai multor prevederi legale, dar si faptul ca acest PUZ incalca dreptul bucurestenilor la un mediu sanatos. Erau zeci de hectare de teren carora, in mod nelegal, li se schimba destinatia din spatiu verde in spatiu construibil, ceea ce insemna pentru proprietari un folos necuvenit estimat la aproape 300 de milioane de euro. Lucrurile sunt acum analizate de DNA si sper ca aceasta speta sa avanseze cat mai rapid. Aceasta plangere penala a fost instrumentul pe care l-am avut atunci, in 2019, cand eram deputat si vicepresedinte al Asociatiei Salvati Bucurestiul. In 2021, ca primar al Municipiului Bucuresti, am un instrument mai puternic, pe care l-am si folosit, respectiv propunerea de suspendare a PUZ-urilor de sector pentru un an de zile, lucru pe care CGMB l-a votat. E foarte important ca bucurestenii sa aiba un mediu curat si e foarte important ca orice decizie privind dezvoltarea orasului sa se ia in mod legal, nu pe baza de interese ascunse", spune Nicusor Dan.Intalnirea cu procurorii este programata de la ora 14.30.