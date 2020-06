Nicusor Dan, dupa ce Gabriela Firea a spus ca l-ar vrea viceprimarul sau: N-as recomanda-o nici ca presedinte de scara de bloc

Ziare.

com

"As vrea sa intorc politetea Gabrielei Firea, dar nu gasesc nicio pozitie in primarie pe care sa fie potrivita, nicidecum cea de viceprimar. N-as recomanda-o nici ca presedinte de scara de bloc (o responsabilitate serioasa, dar mai mica decat viceprimar): s-ar plange ca n-o ajuta nimeni si ar da in judecata pe toata lumea", a scris, miercuri, pe Facebook , Nicusor Dan.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , a afirmat, marti seara, ca si-ar dori ca Nicusor Dan sa devina viceprimar, mentionand ca ar colabora bine cu acesta."As vrea sa fac echipa cu domnul Dan, in calitate de viceprimar", a afirmat Firea, la Digi 24.