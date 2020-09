Nicusor Dan: Este o lupta de valori in care eu vreau ca fetitei mele sa nu i se spuna ca o panarama este mare vedeta

Gabriela Firea: Voi fi mereu alaturi de toate femeile

El a adaugat ca este vorba despre o lupta de valori in care vrea ca fetitei sale "sa nu i se spuna ca o panarama este o mare vedeta". Dan a mai spus ca "fiecare societate are panaramele ei, dar intr-o societate normala ele stau undeva la periferie"."Am spus ca aceasta campanie e mai mult decat o discutie despre cine aduce apa calda, cat de ridicol poate sa sune asta. Este de fapt o campanie despre valori, este o campanie despre demnitate si este o campanie impotriva imposturii. De cand a inceput campania asta ma tot gandesc cum e posibil totusi, cum e posibil ca sa nu fie evident ca o sa castigam, in conditiile in care orasul este in faliment, in care oamenii nu au apa calda, traficul e sufocat, poluarea e mai mare? Cum e posibil? Si raspunsul este, daca ne uitam in istoria recenta, o sa vedem ca aceasta aberatie este posibila cand reactia oamenilor la puterea instalata e disproportionat de mica, pentru ca in anii '80 vedeam cu totii magazinele goale si ni se spunea la televizor ca o ducem foarte bine.Lupta de valori in care eu vreau ca fetitei mele sa nu i se spuna ca o panarama este mare vedeta, da? Si, din pacate, suntem cam la egalitate. Fiecare societate are panaramele ei, dar intr-o societate normala ele stau undeva la periferie", a declarat Nicusor Dan la un eveniment care a avut loc in zona Teatrului National Bucuresti unde a prezentat prioritatile programului Noul Bucuresti si solutiile pe care le propune pentru modernizarea Capitalei.Gabriela Firea a scris pe pagina ei de Facebook, in replica la declaratia lui Nicusor Dan: "Sunt si voi fi mereu alaturi de toate femeile! Am incercat sa le usurez viata pe cat posibil. Ele duc greul! Nu sunt "panarame", cum zice un candidat . Ele sunt mame, bunici, fiice, sotii, prietene, iubite. Ca si mine".Si liderul PSD, Marcel Ciolacu a reactionat: "Injuratura groasa nu tine loc de valori, proiecte si solutii! Si nici nu va salva Bucurestiul!Atunci cand jignesti o femeie, te descalifici ca om."Noul" om politic inseamna un munte de ura, frustrare si limbaj suburban."Noul" om politic Nicusor Dan trebuie sa inteleaga ca alegerile sunt o competitie politica. Dar dincolo de ea, trebuie sa fim oameni!Ati jignit o doamna, ati jignit copiii, ati jignit pensionarii! Pe toata lumea!Nicusor Dan, cere-ti repede iertare si pleaca din politica! Oricum pentru tine se termina totul duminica", se arata in mesajul acestuia.