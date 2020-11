Nicusor Dan: Gabriela Firea si-a detonat propriul fake news. Zicea intr-o postare, pe care a sters-o, ca l-as fi numit in functie pe arhitectul-sef Adrian Bold

"Gabriela Firea si-a detonat in fata propriul fake news", spune Dan, intrebandu-se "cate acte de acest fel a mai semnat Gabriela Firea si nu-si mai aminteste de ele"."Gabriela Firea si-a detonat in fata propriul fake news. Zicea ea intr-o postare, pe care a sters-o intre timp, ca l-as fi numit in functie pe arhitectul-sef Adrian Bold. E de rasul-plansul fiecare postare a sa, dar asta le-a intrecut pe toate. Aveti, mai jos, cine a semnat pentru reintegrarea lui Adrian Bold in functia de arhitect-sef, pe 28.10.2020, deci cu o zi inainte de a prelua eu mandatul - chiar doamna ex-primar", a scris Nicusor Dan miercuri, 18.11.2020, pe Facebook.El se mai intreaba cate acte similare a mai semnat prim-vicepresedintele PSD , fost primar al Capitalei, si nu isi mai aminteste de ele."Problema serioasa este cate acte de acest fel a mai semnat Gabriela Firea si nu-si mai aminteste de ele. O si mai mare problema este ca Firea nu a intocmit corect actele de demitere, iar instanta a anulat decizia primarului. Din acest motiv Primaria este azi obligata la plata unei sume consistente", a mai spus Dan.