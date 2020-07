Nicusor Dan, mesaj pentru Gabriela Firea: Aveti de administrat un oras, nu un partid. Sunteti primar, nu presedintele PSD

"Am urmarit conferinta de presa a primarului PSD-Firea, organizata la sediul PSD. In afara de politica PSD, nu am vazut nimic despre oras, despre rezolvarile urgente pe care le asteapta bucurestenii la problemele curente, cum ar fi de exemplu apa calda de care sunt privati sau iesirea din falimentul nedeclarat", a scris Nicusor Dan marti pe Facebook Candidatul unic al dreptei i-a spus Gabrielei Firea ca are de administrat un oras si nu un partid."Sunteti primar, nu presedintele PSD", a adaugat acesta.Nicusor Dan ii adreseaza cateva intrebari primarului general al Capitalei."Exista cateva intrebari pe care vi le adreseaza bucurestenii si care nu au aparut pe ecranul electoral din sediul PSD. La o parte ati refuzat sa raspundeti azi. Vi le pun din nou:1. ELCEN a demonstrat, astazi, ca vina pentru lipsa apei calde va apartine si v-a acuzat ca mintiti in incercarea de a pasa raspunderea legata de aceasta problema. In general, am observat ca nu va asumati nimic din dezastrul in care a ajuns Capitala in mandatul dumneavoastra. Este vreo problema a Bucurestiului responsabilitatea dumneavoastra?2. La dumneavoastra, in Voluntari, aveti apa calda?3. Care este datoria curenta a STB?4. Care e datoria curenta a Termoenergetica?5. Care e datoria curenta a PMB?6. Cate zeci de milioane de euro ati investit in concerte?7. Mai este Capitala in faliment nedeclarat, asa cum ne-ati informat anul trecut chiar dumneavoastra?8. Un primar care a dus orasul in faliment nedeclarat merita un al doilea mandat ?", conchide el in postarea de pe reteaua de socializare.ELCEN a transmis, marti, ca primarul general "raspandeste din nou informatii false in incercarea disperata de a devia atentia de la problema reala a termoficarii din Capitala", dupa ce Gabriela Firea a afirmat ca problemele alimentarii cu apa calda in unele zone din Bucurestiau aparut dupa ce CET Sud, care apartine de Ministerul Energiei, a oprit pentru revizie in mai multe zone.