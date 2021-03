Nicusor Dan: "Vom face auditul administratiei precedente, fara discutie". Cum explica procesul greu de desfiintare al companiilor municipale

De ce merge greu desfiintarea companiilor municipal

"Iarna viitoare nu va fi perfect, dar va fi mult mai bine decat iarna asta"

"Exista vointa politica la mine, la USR PLUS, la PNL de a controla tot ce s-a intamplat in administratia precedenta. (...) Au trecut patru luni de cand sunt primar. Au fost alte prioritati. Am cunoscut proiectul lasat de consilieri si am fost absolut de acord cu el, faptul ca el a picat la un vot are o explicatie tehnica. A existat o discutie pe legalitate din perspectiva unei eventuale suprapuneri cu atributiile Curtii de Conturi", a afirmat duminica Nicusor Dan, la Prima Tv. El a spus ca exista dispozitii legale care impiedica dublarea unei activitati de control pe care o face o alta institutie a statului."Pe de alta parte, exista serviciile conexe ale auditului pe care este permis sa le faci cu firme private. Aici este o discutie tehnica, dar evident vom face auditul. Fara discutie. Depinde de Consiliul General care, pe de o parte, trebuie sa aprobe acest proiect de audit si, pe de alta parte, sa aloce bani. Daca vrei sa verifici tot deja te duci la sute de milioane pe care nu-i ai. (...) Poti sa verifici si punctual", a adaugat primarul general.Nicusor Dan s-a referit si la companiile municipale, mentionand ca acestea vor fi desfiintate, dar, din punct de vedere juridic, vor disparea "mult mai incolo"."Ele vor fi desfiintate (companiile municipale - n.r.). (...) Aici exista o chestiune tehnica - cel mai simplu ar fi fost sa dam o hotarare de Consiliu in care sa spunem se desfiinteaza sau sa mergem in instanta sa cerem desfiintarea. Dar raul s-a facut deja. Aceste companii au oameni angajati, acesti oameni au contracte de munca, aceste companii au relatii contractuale si cu Primaria Capitalei si cu furnizori de-ai lor si este mult mai usor sa le desfiintezi pe cale administrativa, stapanind ce se intampla acolo, decat sa te duci la un lichidator sau sa le bagi in insolventa. Calea administrativa este sa le aduci pe zero ca bugete si sa rezolvi si problemele oamenilor angajati acolo. (...) Nu e o chestiune de rea vointa, este o chestiune de a reusi sa faci acest proces administrativ de inchidere astfel incat sa nu-ti blochezi conturile", a mai sustinut Nicusor Dan.El a adaugat ca aceste companii vor disparea juridic "mult mai incolo", dar "gaura financiara" va fi rezolvata in doua-trei luni.Nicusor Dan afirma ca iarna viitoare "va fi mult mai bine" decat iarna aceasta pentru bucurestenii ale caror locuinte sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare . El sustine ca planurile prevad reabilitarea a 53 de kilometri din reteaua de termoficare in acest an, urmand ca din 2022 sa fie deschise "marile santiere" pentru reabilitarea acesteia. Intrebat de ce crede ca in mandatul fostului primar Gabriela Firea nu s-au reabilitat mai multi kilometri din reteaua de termoficare a Bucurestiului, primarul general in functie a raspuns: "Pur si simplu, nu a existat stiinta"."In termoficare, ce faci azi se va simti peste doi sau trei ani. Din pacate, noi am venit in administratia asta fara proiecte majore si fara bani si fara nimic inceput", afirma Nicusor Dan, referindu-se la demersurile administratiei precedente in ceea ce priveste sistemul de termoficare.El promite ca iarna viitoare, pentru bucurestenii racordati la sistemul de termoficare, "va fi mult mai bine decat iarna asta"."Iarna viitoare nu va fi perfect, dar va fi mult mai bine decat iarna asta", afirma edilul la emisiunea Insider Politic, difuzata de Prima TV.El a explicat ca pentru sezonul rece viitor vor fi reabilitati kilometri de conducta si va fi pusa in functiune o centrala provizorie pentru zona de est a orasului."In 2021 vrem sa facem 53 de kilometri. Am deschis deja un santier pentru 13 kilometri, acesta putem sa-l facem cu compania Energetica (...), compania Primariei, si celelalte patru loturi de cate aproximativ 10 kilometri le scoatem in licitatie, undeva pana in mai sa atribuim si, din mai pana in toana sa se realizeze", explica edilul.El sustine ca in momentul de fata exista fonduri, iar in 2022 vor fi deschise "marile santiere" pentru reabilitarea a 200 de kilometri din cei o mie, cat are reteaua de termoficare.Intrebat de ce crede ca in mandatul fostului primar Gabriela Firea nu s-au reabilitat mai multi kilometri din reteaua de termoficare a Bucurestiului, primarul general in functie a raspuns: "Pur si simplu, nu a existat stiinta"."A fost o administratie care a venit nepregatita pentru mandatul pe care urma sa-l ia. Ca sa ajungi sa reabilitezi kilometri de conducta trebuie sa scrii proiect cu care sa iei bani, dupa aia sa scrii proiectul tehnic si abia dupa aceea sa te duci in santier. Si, cumva nu a existat competenta asta administrativa", a subliniat edilul.