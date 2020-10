Modelul Ilie Bolojan. Cine va avea curajul sa concedieze armatele de taietori de frunze la caini din institutii?

In institutiile de stat au fost angajati clienti politici paralizand reteaua administratiei centrale si locale. Disfunctionalitatile grave la care asistam in plina pandemie isi au drept cauza si aceasta supraincarcare a organigramelor cu personal lipsit de orice urma de expertiza.Toate partidele care s-au perindat la guvernare au suprasaturat institutiile cu clienti politici capturand orice pozitia s-a putut captura, de la sefi de departamente incompetenti, secretare, pana la soferi, femei de serviciu, portari si alti bagatori de seama. Orice pozitie a putut fi tranzactionata, si nu oricum, ci contra cost sau servicii politico-administrative. Partidele insa nu au adus profesionisti in institutii, ci, de-a lungul anilor, mai ales in ultimii ani ai guvernarii PSD , criteriul de angajare a fost doar politic, expertiza nu a contat. Dimpotriva, incompetentii au fost preferati competentilor. Armatele de taietori de frunze la caini sufoca astazi institutiile statului.Criza economica care se profileaza la orizont va lovi ca un tsunami si va obliga Romania institutionala la o evaluare serioasa a organigramelor. Daca vor face restructurari, e greu de spus, guvernele si administratiile locale de orice culoare politica au fugit ca dracul de tamaie de restructurari chiar daca asta a dus, iata, la o Romanie disfunctionala institutional.Pana la o restructurare a aparatului birocratic care inghite sume uriase de bani, iata ca Ilie Bolojan, fostul primar de la Oradea, presedinte ales al Consiliului Judetean, a anuntat ca va concedia jumatate din angajatii Consiliului. Mai mult, acesta a precizat ca 86 de angajati ai CJ, jumatate din totalul personalui si care sunt in plus, nu au "obiectul muncii", dar primesc salarii mari, chiar bonusuri de pana la 50%. Fondul lunar de salarizare al CJ ar ajunge la 270.000 de euro. Bolojan a declarat ca va supune joi in prima sedinta de consiliul aceasta masura a restructurarii, iar majoritatea pe care o are ii va permite sa puna in aplicare masura.Dupa stirea cu Bolojan, Romeo Dunca, noul presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, a precizat si el ca ar fi identificat 500 de angajati de care se poate lipsi. Economia pe care ar face-o la buget ar fi de 600.000 lunar. Stirea nu se opreste aici. Dunca spune ca a descoperit ca CJ are muzicanti angajati, iar fondul de salarii intr-un an pentru acestia ar fi de 1.300.000 de lei. Pe de alta parte, noul primar al Timisoarei, Dominic Fritz, care va fi investit vineri, 30 octombrie, a facut la randul lui o serie de declaratii privitoare la restructurarea care ar trebui facuta la Primaria Timisoarei. Presa locala a publicat in ultimii ani munti de articole legate de supradimensionarea organigramei din Primaria Timisoara unde fostul edil Nicolae Robu a adus, pe linie de partid , sute de oameni.Organigrama de 400 de angajati ai institutiei s-a facut doldora in cele doua mandate ale lui Robu, dublandu-se. Noul primar va gasi in birourile primariei 800 de angajati in loc de 400. In Primarie sunt departamente in care doi oameni muncesc pentru ca altii opt, spre exemplu, sa taie frunze la caini, sa mute hartii, sa ude florile, sa navigheze pe internet. Un fel de a merge la lucru ca in vacanta. Daca va avea curaj si majoritate in Consiliul Local, Dominic Fritz va putea sa restructureze primaria si sa o transforme intr-o institutie de tip european, eficienta si transparenta.Mult mai complicat va fi pentru primarul ales al Bucurestiului Nicusor Dan care nu va avea o viata simpla la institutia care a ajuns si ea sa aiba o armata de taietori de frunze la caini, departamente si companii-capusa. Luna care s-a scurs de la alegerile locale din 27 septembrie a fost folosita de catre fostul primar Gabriela Firea tocmai pentru a mai semna contracte colective de munca astfel incat oamenii sa fie mai greu de concediat.In tot acest timp pana cand noii primari sau presedinti de consilii judetene nu au apucat sa se instaleze, tocatoarele de documente au lucrat din greu. Problemele nu sunt doar la capitolul angajati pana plezneste organigrama, ci si toate contractele, urmele banilor publici, drenarile de bani. S-au achizitionat de urgenta tocatoare de documente, distrugatoare de documente. Pe e-licitatii afli ca un model de tocator achizitionat recent, spre exemplu, de Primaria Bucuresti, distruge automat 150 de coli, iar in mod manual 8 coli. Marunteste colile A4 in 397 de particule a 4x38 mm, in mod silentios cu un nivel de zgomot de 60Db, si are un cos de reziduuri cu o capacitate de 32 de litri. De aceea nici nu s-au auzit tocatoarele patriei pentru ca sunt, iata!, silentioase.In timp ce scriu acest text, in fundal aud stirea la televizor cum ca in Bucuresti curge apa rece pe conducta apei calde. Reporterul ia declaratii de la bucuresteni care povestesc cum se spala la lighean ca pe vremea lui Ceausescu. Jurnalista din studio ia o declaratie, prin telefon, de la directorul Termoenergetica Bucuresti care spune ca sistemul de termoficare al Bucurestiului are 4000 de kilometri, iar pentru inlocuirea retelelor ar fi nevoie de inca 30 de ani.In 30 de ani cu tot cu aderarea la Uniunea Europeana, schema de personal din institutiile statului plezneste din incheieturi, pandemia ne-a gasit cu digitalizarea praf, dar cu birocratia la locul ei, inflorind, cu DSP-uri conduse de incompetenti numiti pe linie de partid. Pandemia a scos la iveala cancerul institutional. Daca Ilie Bolojan si Romeo Dunca vor fi singurele exemple despre cum restructurarea administratiei locale chiar se poate realiza, atunci tot discursul despre schimbarea Romaniei ramane demagogie pentru campaniile electorale, de prostit alegatorii dupa care sa fie uitat pana la urmatoarele alegeri.Armatele de taietori de frunze la caini din institutiile din Romania sunt inca pe pozitii, toaca frunze la caini, dar toaca si bugetele locale ale institutiilor blocand proiectele de dezvoltare. Armatele de taietori de frunze la caini cucaie in scaune sau, dupa modelul lui Dragnea cu angajatele de partid pe statele de plata ale Directiei Protectiei Copilului, nici nu dau pe la lucru. Modelul Bolojan este dovada ca se poate face performanta, ca nu este vorba despre minuni pentru a avea administratii/institutii eficiente, este nevoie doar de vointa politica si de aplicarea promisiunilor electorale in realitate. Intrebarea ramane suspendata in aer: Cine va avea curajul sa urmeze exemplul lui Ilie Bolojan?