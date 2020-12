Nicusor Dan: Am promis si vom desfiinta companiile infiintate de Firea. Vom taia risipa incredibila de bani

Primarul Capitalei Nicusor Dan a mai precizat in postarea publica ca are de gand sa isi tina promisiunile facute in campania electorala. "Am promis si vom desfiinta companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, care au dus la o risipa incredibila de bani publici. Procesul de desfiintare are mai multe etape.In ultima sedinta de Consiliu General am schimbat componenta adunarilor generale ale companiilor. La inceputul anului, noile adunari generale vor numi noile consilii de administratie, iar noile consilii de administratie, noii manageri. Consiliul General a numit, de asemenea, o comisie speciala pentru desfiintarea companiilor", a transmis Nicusor Dan.Primarul sustine ca deja a inceput suspendarea unor contracte si a vorbit inclusiv de ceea ce se va intampla cu angajatii companiilor desfiintate."Am inceput sa intrerupem contractele de servicii prestate de companii catre primarie si sa le inlocuim cu contracte prin achizitii publice, astfel incat serviciile sa nu fie afectate. Pentru companiile care au delegat serviciul public (de exemplu, compania de dezinsectie) procesul de trecere de la companie la operatori privati va fi insotit de o hotarare a Consiliului General de incetare a delegarii.Ramase fara contractele cu primaria , majoritatea companiilor va ramane fara activitate si acestea vor fi lichidate, municipalitatea preluand activele. Exista cateva nuclee care functioneaza profitabil, independent de contractele cu primaria (de exemplu, echipa care face proiecte pentru autorizarea ISU), acestea vor fi mentinute ca atare.Parte din angajatii companiilor vor fi transferati catre administratiile publice care vor prelua serviciul (de exemplu, operatorii serviciului de parcare , managementul traficului, paznici, etc.). Fara sa mai treaca prin companii, pretul serviciului se va diminua considerabil. Comisia speciala a Consiliului General va evalua functionarea fiecarui colectiv si va propune Consiliului General relocarea angajatilor.".Citeste si https://ziare.com/stiri/avion/enigmele-revolutiei-cum-a-fost-doborat-avionul-care-pleca-de-la-bucuresti-1652927