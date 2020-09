Reactia unei feministe eminente din Romania in scandalul "panaramelor": "Spusa lui Nicusor Dan este o judecata de valoare fara conotatii misogine sau sexiste"

"Feminismul a aparut pe lume fiindca femeilor nu li s-a ingaduit sa isi foloseasca mintea (nu au avut voie sa invete, apoi sa invete in acelasi scoli ca si barbatii, nu au avut voie sa profeseze in cele mai multe domenii, nu au avut voie sa se exprima public, nu au avut drepturi civile si politice etc.). Pe scurt, le-a fost refuzata participarea la creatie, stiinta, cultura, politica sau li s-au ingradit si ingradeste inca exercitarea drepturilor de a participa la orice nivel. Desigur ca formele de umilire au fost si sunt mai multe: bataia, hartuirea, violul, traficarea, denigrarea, desconsiderarea. Sa spui ca femeile (in genere) sunt panarame este o forma de umilire, de misoginism ordinar. Sa spui ca o persoana de proasta calitate comportamentala este panarama e o judecata de valoare, asa cum spunem ca unii sunt borfasi, altora ca sunt ticalosi etc. Mai ales cand ne referim la cei care aleg liber sa se comporte in acest fel, nu cand sunt siliti de imprejurari (sunt, de exemplu, traficate si silite sa se prostitueze). Pe scurt, consider spusa lui Nicusor Dan o judecata de valoare (gresita sau nu, asta e altceva) fara conotatii misogine sau sexiste. Nu e un act de discriminare, nici de desconsiderare a femeilor ca femei", a scris profesoara Mihaela Miroiu pe pagina ei de Facebook.Candidatul sustinut de PNL si USR -PLUS la Primaria Capitalei Nicusor Dan, a facut luni seara precizari cu privire la folosirea termenului "panarama", intr-o declaratie publica. El afirmase ca aceasta campanie electorala pe care o duce este impotriva imposturii, dar si o lupta de valori unde "nu vrea sa-i spuna fiicei sale ca o panarama este mare vedeta".Imediat, Primarul Capitalei, Gabriela Firea , a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook unde a criticat termenul folosit de Nicusor Dan, iar liderul PSD Marcel Ciolacu , i-a cerut acestuia sa iasa din politica."Nu am folosit interpretarea vulgara a cuvantului panarama. Pentru mine, acest cuvant are interpretarea comuna de persoana ridicola care cauta scandalul. Sunt de 20 de ani in spatiul public si nu am folosit niciodata vulgaritati. Persoanele pe care le-am avut in vedere sunt cele doua agitatoare care vin si fac zgomot in fata sediului, care au perturbat mai multe evenimente electorale si care sunt invitate constant in prime-time exact la televiziunile care promoveaza fake news-uri despre mine", a precizat Nicusor Dan.