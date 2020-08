Sondaj INSCOP: Nicusor Dan ar putea sa o invinga pe Gabriela Firea la o diferenta considerabila. Basescu este preferat doar de 8% dintre bucuresteni

Pe baza datelor disponibile si evolutiilor probabile la data inceperii sondajului, a fost alcatuit un scenariu care lua in calcul cinci candidaturi, a scris Adevarul.ro Persoanele sigure ca vin la vot ("10" pe o scala de la 1 la 10) si care exprima o optiune de vot au optat astfel:Nicusor Dan (sustinut de PNL si de Alianta 2020 USR -PLUS) 46,3%Gabriela Firea (in scenariu sustinuta de PSD si ALDE ) 38,9% Traian Basescu (sustinut de PMP) 8,4% Victor Ponta (sustinut de Pro Romania) 6,0% Ilan Laufer (sustinut de Platforma Social Liberala) 0,4%Datele au fost culese in perioada 23 iulie - 8 august 2020. Metoda de cercetare: ancheta sociologica pe baza unui chestionar.