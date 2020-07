Sondaj INSCOP: Nicusor Dan, peste Gabriela Firea cu aproape 9%

Participantii la sondaj au fost intrebati "Daca pentru functia de primar general al Capitalei s-ar prezenta in alegeri doar doi candidati - Gabriela Firea, sustinuta de PSD , Pro Romania si ALDE , respectiv Nicusor Dan, sustinut de PNL, USR -PLUS si PMP - cu care dintre ei ati vota?"56,1% au raspuns ca directia in care se indreapta capitala este una gresita si numai 40,3% au raspuns ca lucrurile merg spre bine, scrie Digi24.ro.Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda Partidului National Liberal. Datele au fost culese in perioada 20 - 26 iunie 2020. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului − multistadial stratificat fiind de 1120 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio.Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul esantionului - demografice semnificative (sex, varsta, ocupatie si sector) pentru populatia neinstitutionalizata cu varsta de 18 ani si peste, cu domiciliul permanent sau flotant in municipiul Bucuresti.Eroarea maxima admisa a datelor este de +/- 2.9%, la un grad de incredere de 95%.