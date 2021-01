SURSE: Nicusor Dan l-a dat afara din sedinta pe directorul numit de Firea la Parcuri si Agrement: "Va bateti joc de noi? Va rog sa parasiti sala in acest moment"

Potrivit oamenilor care au participat la intalnire, Razvan Nitu a solicitat in buget 15 milioane lei pentru a cumpara banci.Nicusor Dan l-a intrebat pe Nitu cat costa o banca."5.000 de lei", a raspuns Nitu. "Si avem nevoie de 3.000 de banci", a adaugat seful de la Lacuri Parcuri si Agrement."Va bateti joc de noi? Va rog sa parasiti sala in acest moment ca va bateti joc de noi", a spus Nicusor Dan.Razvan Nitu a fost adus de Gabriela Firea ca director economic la ALPAB. In 2017 acesta a fost sef la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, dupa a fost seful RADET.Si-a dat demisia in 2018 in urma unui incident in care doi angajati au murit dupa ce o conducta cu apa fierbinte a explodat in subteran.Dupa demisie a ocupat succesiv functii de conducere la companiile municipale infiintate de fostul primar Gabriela Firea (Compania Muncipala Medicala, Compania Municipala de Protectie Civila si Compania Municipala de Iluminat Public).