INTERVIU Razvan Sandulescu, seful de campanie al lui Nicusor Dan: "Am actionat chirurgical, nu am aruncat navodul"

Spatiul de manevra s-a restrans in online, iar in offline - au disparut mitingurile si baile de multime. Mai mult, Nicusor Dan avea in spate deja pierderea alegerilor pentru Primaria Capitalei, fiind ceea ce s-ar putea numi un "veteran" al alegerilor pe Bucuresti. Razvan Sandulescu, impreuna cu echipa sa, este si el un "veteran" al campaniilor electorale, iar victoria pe care a obtinut-o cu Nicusor Dan, care a castigat Primaria Bucuresti, este "disecata" intr-un interviu acordat "Ziare.com".A cata campanie electorala a fost cea pentru Nicusor Dan?Sincer, nu mai stiu. Lucrez de peste 20 de ani in acest domeniu si am luat parte la zeci de campanii electorale - locale, nationale si internationale. Prima nu se uita, insa, niciodata. In 2000, Valeriu Stoica mi-a propus sa lucrez pentru PNL . Eram un tanar publicist in zona politica si, initial, am refuzat, dar pana la urma am facut pasul in domeniul consilierii politice. Am condus atunci departamentul de reactie rapida al PNL, in campania pentru alegerile parlamentare si prezidentiale, alaturi de echipa de consilieri ai lui Valeriu Stoica, care era atunci prim-vicepresedintele partidului. A fost si atunci o campanie despre fragmentarea voturilor.Stim din filmele americane ca seful de campanie e zeul, nimeni nu sufla inaintea lui. Politica romaneasca este plina de orgolii. Ai avut problema asta in general, iar in particular cu Nicusor Dan?Din partea agentiei noastre, cel care asigura functia aceasta a fost asociatul meu, Catalin Dumitru. Imaginea din filmele americane nu se suprapune peste realitatea romaneasca. Dar aici sunt multe cauze, inclusiv modul diferit de gestionare a resurselor de campanie (umane, materiale, media etc).Am avut insa sansa unui candidat bun inclusiv din punctul de vedere al consultantei politice. E ceea ce eu numesc "candidat partener", adica un candidat care intelege ca trebuie sa faca un parteneriat autentic cu consultantul pentru reusita campaniei. Am comunicat foarte bine cu Nicusor Dan (cu care mai colaborasem pasager in trecut, deci ne cunosteam), i-am explicat strategia propusa, am discutat constant abordarile si solutiile si am putut astfel construi exact ceea ce ne-am dorit.Dar au fost si campanii in care ne-am luptat cu candidatul ca sa-i facem bine, ca sa zic asa. Am avut (rar, e drept) si clienti care pur si simplu n-au colaborat cu noi, desi strategia de campanie era bine gandita, bazata pe date de sondaj si viza obiective clare, tangibile in conditii de mobilizare reala.A fost o campanie electorala complicata. Cand esti in afara ochiului furtunii unei campanii, lucrurile si miscarile tactice care trebuie facute par foarte clare. E ca si cum vezi o tabla de sah si stii care ar trebui sa fie miscarile pentru a obitine efectul dorit. Ei, iata, ca a fost foarte complicat, cel putin asta e perceptia publica, ca Nicusor Dan sa fie candidatul unic al dreptei. Cat de greu a fost?Am avut de infruntat un adversar redutabil, care dispunea de resurse superioare, inclusiv la nivelul media. E de amintit aici campania de publicitate a Primariei Generale, difuzata inclusiv in ziua alegerilor. Un primar in functie este foarte greu de inlocuit, mai ales ca acesta venea dupa o activitate extrem de vizibila in perioada starii de urgenta. Pot spune, ca am plecat cu sansa a doua.Cumva au fost doua curente - zona asta de campanie de tip tabloid/isterie/exagerare/derizoriu si pe de alta parte incercarea de a puncta aplicat pe teme de interes. Ce a "prins" cel mai mult? Tabloidul sau solutiile?In fata acestui adversar puternic si cu o popularitate relativ mare, mai ales in randul unui segment electoral important - persoanele varstnice si cele cu educatie medie - am gandit o campanie flexibila si incisiva, bazata nu doar pe critica, dar si pe solutiile la problemele bucurestenilor. Parerea mea este ca acest mesaj, concentrat pe solutii, a fost unul din atuurile lui Nicusor Dan in fata Gabrielei Firea. Unii se asteptau poate la o campanie cu artificii si au fost dezamagiti de strategia gandita.Un consultant trebuie sa lucreze cu realitatea, nu cu povesti. Ca sa fie artificii, e nevoie si de foc. Sa nu uitam ca mare parte din campanie s-a desfasurat vara, in timp ce oamenii erau in concedii, dupa o perioada de carantina, fara vreun mare interes pentru mesaje politice. Adversitatea fata de Firea era, de asemenea, redusa, in raport cu nivelul inregistrat in anii precedenti, iar primarul in functie a evitat, mare parte din campanie, sa comunice agresiv. Mult timp Nicusor Dan a fost ca un boxer singur in ring, care da pumni in aer. Contracandidatul nici macar nu ii pronunta numele.Nu ne-am propus sa cream un val efervescent nerealist, ci sa tintim foarte exact acolo unde stiam ca putem obtine favorabilitate. A trebuit sa actionam chirurgical, nu am pescuit cu navodul. Si am sperat ca mesajul ofensiv al clientului va determina o contrareactie din partea primarului in functie, mai ales, pe masura ce crestea presiunea apropierii alegerilor. Acest lucru s-a intamplat, cu doua saptamani inaintea scrutinului, cand au difuzat acea inregistrare legata de cazul Mitrache. Atunci a fost prima data cand am crezut ca putem invinge. Obtinusem, in sfarsit, o dezbatere, chiar daca nu fata in fata, ci de la distanta.Cum campania s-a desfasurat foarte mult online, echipa a avut de furca cu influenceri precum Dana Budeanu sau Oana Lovin. Pe 14 septembrie, Dana Budeanu difuza inregistearea cu Nicusor Dan, candidatul PNL si USR -Plus la Primaria Capitalei. Mai precis, o discutie cu Cristian Zarescu, consilierul primarului PSD al sectorului 4, pe tema demolarii unui imobil din Oraselul Copiilor, care apartine unui individ controversat. Apoi a venit in spatiul public intrebarea Gabrielei Firea: Cati bani ati luat de la Mitrache, zic Caine? Intrebarea a fost si material pentru spatiile publicitare din Bucuresti platite de Oana Lovin. Asta a fost cum s-ar spune o situatie de criza. Care a fost strategia?Existau doua optiuni mari pe subiectul Oraselul Copiilor: ignorarea si explicarea. Erau argumente pentru fiecare, dupa cum fiecare varianta avea si minusurile ei. Am optat pentru explicare, pentru a demonta rapid, detaliat si categoric acuzatiile. Am considerat ca problema trebuia infruntata direct, pentru a putea mentine ulterior credibilitatea mesajului general al campaniei si pentru a nu lasa initiativa in zona PSD.Am interpretat insa acest atac - in fapt o manipulare care venea in totala contradictie cu realitatea pe care bucurestenii o stiau de ani de zile despre Nicusor Dan - drept o eroare de campanie a PSD, iar publicul drept un semn de slabiciune si disperare.Deci, spuneti ca n-a functionat campania negativa a contracandidatei?Atacurile Gabrielei Firea la adresa lui Nicusor Dan au fost gresite din doua puncte de vedere. O data pentru ca ele intrau intr-o contradictie flagranta cu o imagine deja setata despre Nicusor Dan, respectiv cea de persoana integra. In al doilea rand, pentru ca aceste atacuri, fiind lansate fara probe concludente, nu au facut decat sa mobilizeze electoratul de dreapta.Asa cum spuneam, interesul Gabrielei Firea era sa tina in "adormire" votantii de dreapta. Doar in aceste conditii, ar fi putut avea o sansa la victorie.Nu stiu care au fost ratiunile echipei sale cand au pus in miscare campania negativa la adresa lui Nicusor Dan. Cert este ca aceasta actiune a fost una gresita.Campania electorala s-a desfasurat in conditii speciale - fara mitinguri si bai de multime. Asta a presuspus o regandire a modului de a face campanie. O provocare pentru orice consultant. Nicusor Dan a facut conferinte in strada. Ne aducem aminte de masinile salubritatii, de bruiajul pesedist, scena dulapului, aparitia Oanei Lovin. De obicei, se merge pe spatiile securizate.In mod clar, Gabriela Firea a fost avantajata de campania in conditii de pandemie, fiindca PSD a putut masca mai usor abordarea de a merge strict pe actiuni controlate si departe de cetateni. Interactiunea cu electoratul a fost exclusa in mod deliberat din campania PSD. Ei s-au axat pe livrarea de mesaje si pe valorificarea la maxim a faptului ca aveau un candidat in functie, sperand ca asta va fi suficient. N-a fost.Noi, pe de alta parte, eram confruntati cu nevoia de a dinamiza electoratul, pe care-l stiam majoritar nemultumit de Firea, dar inca indecis daca s-o schimbe sau nu. Acestui electorat trebuia sa-i comunicam ca exista un contracandidat serios si in acelasi timp combativ, care nu se teme de confruntare. A fost un contrast major intre campania noastra si campania PSD. E adevarat ca ne-am asumat diverse riscuri, am iesit constant in strada. dar in general challenger-ul trebuie sa riste mai mult decat cel aflat in functie. A fost un risc calculat. Cat priveste masinile de gunoi si altele asemenea, ne-au facut mai mult bine decat rau. Nici acum nu inteleg cum si-au imaginat cei din PSD ca le va sluji electoral acea abordare. A fost una dintre greselile lor nefortate.Care au fost perceptiile de corectat/schimbat despre candidat? A fost si o campanie de (re) branding electoral pentru Nicusor Dan?Nu ne-am propus un astfel de obiectiv. Dar, evident, ne-am intrebat care sunt lucrurile care trebuie comunicate de catre candidatul nostru. Si asa am ajuns la concluzia ca, in afara de solutiile pentru Bucuresti, trebuie sa le aratam bucurestenilor ceea ce Nicusor Dan este de fapt - o persoana integra, lipsita de aroganta, care tine la orasul asta si la locuitorii sai. De altfel, cele doua atribute - competenta si integritatea - sunt si motivele pentru care Nicusor Dan a fost votat in alegerile din 27 septembrie. Sunt unii consultanti sau oameni de comunicare care gandesc ca pot da orice trasatura de personalitate unui candidat si cred ca pot face dintr-un om un produs de pus pe raft. Noi avem alta filosofie: incercam sa scoatem in evidenta calitatile existente, nu sa impingem clientul intr-o zona in care nu se recunoaste nici el insusi si nu transmite autenticitate.De unde sloganul "Impreuna construim Noul Bucuresti"?Din nevoia de a face un apel direct pentru implicarea generatiilor active in schimbarea Capitalei. Stiam ca, daca acesti oameni vin la vot in proportia dezirabila, vom castiga. Si trebuia sa oferim o miza acestui electorat dinamic, care dorea si doreste mai mult de la Bucuresti. Acesti oameni sunt informati, fac comparatii, au asteptari si ei erau cei pe care contam pentru victoria candidatului Nicusor Dan.De asemenea, era necesara o conturare a lui Nicusor Dan in opozitie cu atacurile adversarilor politice, care-l prezentau drept cel care darama sau care impiedica juridic ridicarea constructiilor.In Bucuresti votul a fost puternic polarizat socio-demografic. Ce a insemnat asta in strategia de campanie? Ati mizat (si) pe nehotarati? Cat de importanta a fost campania de mobilizare?Strategia de campanie pe care am gandit-o a plecat de la limitele pe care le impune sistemul de vot de la locale. Dupa cum stiti, alegerea primarilor se face in urma unui singur tur. Asadar, pentru a o invinge pe Gabriela Firea, trebuiau intrunite doua conditii esentiale: desemnarea unui candidat unic din partea partidelor de dreapta si mobilizarea la vot a electoratului acestor partide.Daca prima conditie a fost intrunita in urma deciziei politice a PNL si USR-PLUS de a-l sustine pe Nicusor Dan, cea de-a doua a fost rezultatul campaniei duse pe durata a mai bine de doua luni de zile. In acest sens, am urmarit cateva directii, cum ar fi: polarizarea optiunilor de vot si prezentarea alegerilor ca fiind o batalie intre doi mari candidati, asocierea lui Nicusor Dan cu partidele care l-au sustinut in alegeri, prezentarea solutiilor pentru Bucuresti etc.Aici trebuie sa fac o paranteza si sa va spun ca mobilizarea electoratului de dreapta trebuia sa tina cont de faptul ca o parte din publicul caruia ne adresam, respectiv studenti si tineri angajati care stau cu chirie, nu avea drept de vot in Bucuresti. Mai mult, o parte dintre cei care au votat in 2016 cu partidele de dreapta migrasera intre timp din Capitala, stabilindu-se cu domiciliul in judetul Ilfov.Deci, misiunea care a stat in fata noastra a fost una mai complexa, respectiv sa mobilizam cu prioritate publicul de dreapta cu drept de vot in Bucuresti. Asta a fost logica campaniilor pe care le-am sustinut pentru diverse categorii - tineri, parinti, angajati, mediu de afaceri etc. Iar datele arata ca pe toate categoriile socio-demografice vizate am reusit sa avem o crestere importanta de participare fata de alegerile din 2016.Cum ati jucat "cartea" Basescu? Cat de mare a fost riscul de divizare e a votului?Participarea lui Traian Basescu in aceste alegeri a pus in pericol victoria lui Nicusor Dan si acest lucru a fost confirmat de rezultatul votului. In timp ce candidatul PMP a luat aproape 11 procente, candidatii Pro Romania si ALDE au obtinut scoruri neglijabile. Din fericire, am reusit sa mobilizam suficient de mult electoratul de dreapta, astfel incat Traian Basescu sa nu influenteze decisiv rezultatul votului.Strategia pe care am ales-o in raport cu aceasta candidatura a fost una de ignorare totala. Orice challenger se hraneste din conflict, cu atat mai mult Basescu. Ar fi fost o prostie imensa sa cadem in aceasta capcana.Cum ati jucat presiunea pandemiei? Cum a influentat prezenta?Nu am incercat sa speculam acest subiect in interes electoral. Dimpotriva, in toate mesajele sale, Nicusor Dan a facut apel ca bucurestenii sa vina intr-un numar cat mai mare la vot. De altfel, prezenta mai mare la vot in 2020 decat in 2016 arata ca "factorul COVID" a avut o influenta redusa in descurajarea bucurestenilor de a veni la vot.Stiu ca s-a vorbit mult despre faptul ca Gabriela Firea ar fi fost dezavantajata de pandemie, deoarece votantii sai ar fi mai tentati sa nu participe la vot. Cifrele, insa, combat aceasta teza. Astfel, in aceste alegeri, candidatii PSD, ALDE si Pro Romania au cumulat 266.185 voturi, respectiv cu 2 mii de voturi mai mult decat au obtinut in 2016 Gabriela Firea si Daniel Barbu impreuna.In realitate, victoria lui Nicusor Dan a fost posibila datorita mobilizarii electoratului de dreapta. Aceasta victorie nu este o consecinta a demobilizarii votantilor Gabrielei Firea. Este o nuanta de principiu, care trebuie punctata, deoarece ea corecteaza o interpretare eronata a acestor alegeri.A existat vreun moment de descurajare / de panica?Am fost ingrijorati ca adversarul nostru va merge pe o linie paralela pana la sfarsitul campaniei si ca nu vom putea da ritm comunicarii publice. Aceasta a fost cea mai mare temere pe care am avut-o, din momentul in care am observat lipsa reactiei din partea contracandidatului. Daca mai rezista doua saptamani in aceeasi logica, scorul ar fi fost mult mai strans.De ce nu am avut dezbateri? Cat de mult (mai conteaza) in economia de campanie?Probabil, contracandidatul a crezut ca este pe primul loc si a preferat sa nu riste o dezbatere directa. A fost o usoara disonanta aici. A ales lupta in ultimele doua saptamani, dar nu a mers pana la capat. Aici cred ca a fost greseala. Nu poti sa fii si pe teren si la vestiar, in acelasi timp. Sau poti, dar pierzi meciul.Care a fost cea mai intensa saptamana de munca (volum, stres, dimensiune a echipei extinse)?Nu as putea sa fac o astfel de delimitare. Toate saptamanile au fost intense ca volum de munca. Si nu doar cele din campanie. S-a muncit la fel de intens si in perioada de precampanie.Sigur ca ultima saptamana are o incarcatura aparte: este si cea mai grea si cea mai usoara saptamana, in acelasi timp. Este cea mai grea din perspectiva stresului si a presiunii in crestere in legatura cu rezultatul votului, dar este si cea mai usoara pentru ca toata constructia este deja ridicata, doar finisajele mai sunt de rezolvat. Ca volum de munca, daca vrei sa castigi, trebuie sa abordezi fiecare zi si saptamana din campanie si precampanie la intensitate maxima.Cati oameni stau in spatele unui asemenea efort?Firma noastra pune, de fiecare data, la dispozitia clientului toate resursele necesare, atat din punct de vedere cantitativ, cat, mai ales, calitativ. Si eu si asociatul meu Catalin Dumitru gandim la fel aceasta afacere. De aceea, reputatia noastra este foarte buna si am reusit multe rezultate pozitive in ultimii 12 ani, de cand functionam in aceasta formula. Exista angajatii nostri pe care ii platim luna de luna, an de an, indiferent daca sunt sau nu campanii, dar avem si furnizori externi de servicii, cu care colaboram punctual. Daca ne referim doar la echipa, ea a fost compusa, in aceste alegeri, din peste 15 specialisti angrenati permanent in efortul de comunicare electorala, timp de trei luni.Cat de corecte au fost cifrele? Atat sondajele si cat si exit-poll-urile au avut erori semnificative. Mai sunt ele o unealta fidela?Sa stiti ca diferenta mare care a rezultat in exit-poll-ul CURS-Avangarde are o explicatie in comportamentul votantilor lui Traian Basescu. Foarte multi dintre acestia au preferat sa afirme in fata operatorului de interviu ca au votat cu Nicusor Dan si nu cu Traian Basescu, pentru a nu fi condamnati ca nu au dat un vot util. Este o distorsiune care se poate intampla atunci cand unii votanti nu doresc sa fie blamati pentru optiunea lor de vot si aleg sa dea raspunsul "corect" si nu cel real.In rest, sondajele au fost foarte aproape de rezultatul votului. Si ma refer aici, mai ales, la cercetarile realizate mai ales de Novel Research inaintea alegerilor, dar si cele INSCOP realizate pe teren cu o luna inaintea votului. Pe baza acestor cercetari am putut estima, in functie de segmentarea demografica, dinamica zilei de 27 septembrie.Cum au aratat cifrele pe parcursul zilei?La pranz, stiam deja ca vom castiga daca se mentinea ritmul de crestere estimat. Pe la ora 16, eram foarte siguri ca am castigat alegerile. Chiar i-am anuntat pe colegi, care credeau ca sunt pus pe glume. Un jurnal al zilei votului, pe baza optiunilor de vot pe varste si gen in corelare cu esantionul Novel Research din sondajele ce au precedat ziua votului, cu mici ajustari pentru precizie, ar arata cam asa:Ora 10. Votantii cu varsta de 45 de ani sau mai mult reprezinta aproape trei sferturi din total. La aceeasi ora, la europarlamentare, reprezentau doua treimi. Aceasta diferenta, mica dar semnificativa, se va mentine de-a lungul zilei, aratand ca structura optiunilor de voturi urma sa fie alta decat in primavara lui 2019. Nu (mai) exista o "revolutie la urne" sau, alternativ, amploarea ei va fi limitata.Avantajul lui Firea fata de Nicusor Dan la aceasta ora este de 9,7%. Aparent, el este unul mare. Insa tinerii si tinerii adulti n-au venit inca la vot in numar mare.Ora 12: Avantajul Gabrielei Firea a scazut la 5,9%. Ritmul scaderii este puternic: aproximativ 1% / jumatate de ora. Practic, se poate deja estima ora la care cei doi vor fi la egalitate si anume ora 15.Pentru prima data, numarul femeilor cu varsta intre 25 si 34 de ani care vin la vot depaseste pe cel al barbatilor din aceeasi categorie de varsta si va ramane astfel, adica mai inalt, pentru tot restul zilei.Ora 14: Avantajul Gabrielei Firea a scazut la 2,3%. Ritmul de recuperare se incetineste la 0,9% / jumatate de ora, la prima vedere o incetinire irelevanta statistic, dar in realitate un aspect defavorabil pentru Nicusor Dan. Cu toate acestea, inertia este decisiva: in fiecare moment incepand cu ora 10, votantii lui Nicusor Dan sunt mai numerosi.Ora 16: In toate grupurile de varsta cu exceptia celui mai tanar (18-24 ani), votantele sunt superioare numeric votantilor, un factor in genere favorabil Gabrielei Firea. Ritmul de recuperare al lui Nicusor Dan este in constanta scadere, ajungand la 0,65% / jumatate de ora. Si totusi, la aceasta ora, Nicusor Dan a trecut inaintea Gabrielei Firea cu 0,3%.Ora 18: La vot au venit deocamdata 171 895 de femei cu varsta de 45 de ani sau mai mult - un public extrem de favorabil Gabrielei Firea. Si totusi, acest numar impresionant este suprascris de prezenta crescanda, ora dupa ora, a categoriei imediat anterioare ca varsta (35-44 ani, bucurestenele si bucurestenii in perioada de performanta profesionala maxima si, probabil, parinti. In ciuda unor opinii exprimate public de diversi analisti, probabil impresionati de mesajele numeroase si intense ale Gabrielei Firea pe subiect, performanta candidatului PSD in randul mamelor cu copii mici din Bucuresti a fost slaba, mult inferioara celei inregistrate de performanta in randurile bunicilor sau femeilor fara copii). Avantaj Nicusor Dan: 2,2%.Ora 20: Avantaj Nicusor Dan 4,6%. Prezenta celor mai tinere sase categorii socio-demografice (femei respectiv barbati de 18-24, 25-34 si 35-44 ani) a depasit cu 26% prezenta lor din 2016 de la ora 21!Astfel, categoriile in genere favorabile Gabrielei Firea (femeile de 45+ ani si barbatii de 65+ ani) cumuleaza 253 de mii de voturi, iar cele sase categorii de mai sus 279 de mii. Desi aceste valori corespund orei 20 (si nu 21), ele se suprapun destul de bine cu rezultatele finale, adica cu numarul de voturi obtinut in mod oficial de Gabriela Firea, respectiv Nicusor Dan.Pentru a compara ce s-a intamplat pana in acest moment cu alte repere istorice, votantii cu varsta de peste 45 de ani reprezinta 56% din total. La alegerile locale precedente. ei erau 61%. La europarlamentare: 49%. Rezultatul va fi, pe cale de consecinta, mai bun pentru spatiul anti-Firea decat in 2016, fara a avea amploarea celui de la europarlamentare.Ora 21: Schimbarile din ultima ora sunt nesemnificative.Ce ati face diferit? Ce nu ati apucat sa faceti?Exista mereu loc de mai bine. Dar, in linii mari, obiectivele pe care ni le-am propus in aceasta campanie au fost indeplinite. Campania pentru Primaria Bucuresti nu s-a dorit una spectaculoasa, ci eficienta. Si acest lucru conteaza cel mai mult. Pentru ca in politica, la fel ca in orice alta competitie, ceea ce conteaza este rezultatul. Degeaba ai o campanie spectaculoasa, daca nu obtii un scor bun.Pentru ca a fost o intreaga dezbatere despre pozitia candidatului pe buletinul de vot, de ce sau cum de nu ati comunicat mai mult pozitia pe buletinul de vot?Noi am construit candidatura ca fiind a dreptei, nu una independenta cum aparea pe buletinul de vot. Am preferat sa extragem cat mai mult din votul politic, iar prezentarea casetei respective ar fi creat confuzie. Pe de alta parte, dificultatea de a-l gasi pe buletinul de vot a generat o energie suplimentara de sustinere a candidaturii lui Nicusor Dan, exact lucrul de care aveam nevoie in ziua alegerilor. Oricum, cine a venit sa-l voteze pe Nicusor Dan, a reusit sa o faca. Bucurestenii se descurca in cabina de vot.Ce s-a schimbat dupa aceasta campanie/aceste campanii? Se schimba cumva mixul de media recomandat? Tacticile? S-au daramat niste bine-intelesuri?Campaniile politice devin tot mai targhetate, asta este deja o axioma.E nevoie, asadar, de multa cercetare, de sondarea si identificarea "pungilor" electorale care pot face diferenta intr-o competitie electorala, de identificarea mesajului potrivit pentru fiecare public tinta etc. Dar, mai ales, e nevoie de multa adecvare la starea de spirit din societate. Care este de multe ori nerostita si este datoria consultantului politic sa o identifice si sa o verbalizeze.Aceasta abordare tintita obliga, practic, consultantul politic sa nu omita din strategia sa niciun canal media. Ca vorbim de zona online, ca de media traditionale, avem obligatia sa valorificam la maximum toate canalele, deoarece ele ofera acces la diferite tipuri de public-tinta. Iar fara o astfel de abordare nu putem gandi o campanie politica de succes.Este cea mai mare victorie a echipei voastre de pana acum?In primul rand, este victoria lui Nicusor Dan, cu care am colaborat foarte bine. Este un om foarte inteligent si consecvent, care si-a dedicat cariera acestui obiectiv.Pentru agentia noastra, este una dintre cele mai atipice victorii. Cu un candidat independent, sustinut de doua partide care aveau liste diferite la Consiliul General, in conditii de pandemie, cu un contracandidat care si-a depasit durata mandatului si cu un candidat fost Presedinte de stat, care avea un potential electoral greu de stabilit. Este un succes important si pentru ca am acoperit coordonarea efortului strategic, comunicational si organizatoric al campaniei, respectiv coordonarea coerenta cu celelalte campanii ale partidelor care l-au sustinut pe Nicusor Dan.Am avut multe victorii importante de-a lungul carierei, si aici si in Republica Moldova, dar aceasta este una speciala si din alta perspectiva. Au existat diverse persoane, inclusiv in tabara politica a clientului, care de abia asteptau sa sarbatoreasca un eventual esec al lui Nicusor Dan si care aveau pregatite deja narativele despre vina consultantilor. Pe de alta parte, contracandidatul clientului nostru ne supunea constant unui tir de acuzatii publice. Ca sa fie tabloul complet, dupa alegeri au aparut si persoane la care nu am apelat deloc in ultimele luni de campanie si care acum isi aroga roluri si activitati imaginare. Ca sa o citez pe Hillary Clinton , "Never a dull moment".Mai trebuie spus un lucru care nu are legatura cu zona noastra de activitate. Cel care a facut posibila candidatura si victoria in alegeri este Ludovic Orban . A jucat aceasta carte perfect si a dovedit ca este un politician redutabil.Razvan Sandulescu, a trecut vremea consultantilor straini?A trecut vremea ideii naive ca orice vine din strainatate e obligatoriu superior. Sunt sigur insa ca diversi actori politici vor continua sa apeleze si la consultanti straini, dar vor fi mai selectivi si vor privi cu mai multa atentie consultantii romani, a caror cunoastere in profunzime a realitatilor romanesti e un avantaj incontestabil. E foarte important, pana la urma, rolul care li se ofera, atunci cand sunt contractati.E ca in principiul lui Peter, trebuie sa li se dea un rol care sa se incadreze in ceea ce pot face cel mai bine in conditiile locale. Daca sunt pusi sa ia decizii, ma tem ca isi vor depasi limita de competenta, pentru ca nu stiu realitatile si vor gresi.Ziare.com: Ce este consultanul politic? E ca un avocat care ii apara si pe inocenti si pe criminali? Cum functioneaza etica profesiei cand vorbim despre consultanta politica? Ce e mai puternic pe o scala: moralitatea candidatului? Situatia lui presupus-penala? Convingerile politice sau, de ce nu, religioase?Comparatia cu avocatul e corecta. Si ea trebuie vazuta intr-un cadru chiar mai larg: asa cum avocatul functioneaza in cadrul sistemului de justitie, care garanteaza oricarui acuzat dreptul la aparare, consultantul politic opereaza intr-un cadru politic democratic, care garanteaza dreptul candidatului sa comunice cu electoratul. Vorbim aici, repet, despre sisteme politice democratice si competitive - chiar daca imperfecte - unde au loc alegeri, unde partidele politice se pot manifesta, iar actiunea politica si exprimarea opiniilor se afla sub protectia legii.Prin urmare, facand ceea ce este legal, respectam si etica - fiindca exista etica si in consultanta. Am refuzat sa lucram cu clienti care exprimau idei politice extremiste. Aceasta e o linie rosie pentru noi. Si, de asemenea, cred ca sistemul de justitie e responsabil pentru problemele penale ale politicienilor, iar daca un politician e condamnat pentru coruptie nu lucram pentru el.In perspectiva alegerilor din 6 decembrie, avem asa: USR-Plus - acuze, certuri, scandaluri pe liste, avem pierdere de procente. Apoi, avem PNL caruia, desi a castigat alegerile, totusi PSD ii sufla in ceafa. Avem PSD in care pare ca Gabriela Firea confisca porta-vocea partidului pentru singurul subiect al fraudarii alegerilor. Ce vede consultantul politic si ce ar face consultantul politic?Vad oportunitati politice si de comunicare. Atat in situatiile favorabile, cat si in crize. De fapt, crizele sunt mai interesante, potenteaza mai mult atentia publica si pot fi intoarse in favoarea clientului, daca sunt gestionate inteligent. Cat priveste ceea ce am face pentru un actor sau altul - asta ramane sa impartasim direct celor care ne solicita sfaturile.Doamna Firea v-a numit in cateva randuri, in spatiul public, drept consultantii toxici. Cum primiti aceasta declaratie?O reactie emotionala pe care o pun pe seama lipsei de experienta in gestionarea esecurilor. Este ca si cum te-ai intoarce impotriva avocatilor partii adverse. Oricum, cred ca acest esec este cel mai mare bine care i se putea intampla, la fel ca in cazul lui Victor Ponta in 2014. Un om politic tanar are nevoie sa si piarda pentru a intelege mai bine lumea politica si pentru a aduce corectii actiunii publice. Gabriela Firea nu pierduse nicio competitie electorala pana acum si aceasta experienta, cu siguranta dureroasa, cred ca ar putea sa-i prinda bine daca trage concluziile corecte.Daca ar fi sa ii dati un sfat acum doamnei Firea, care are fi acela?Nu am calitatea de a face asa ceva.O sa va implicati in campania parlamentara? Aveti deja o colaborare?Foarte probabil vom fi parte a acestei campanii.