VIDEO Nicusor Dan si "caracatita": Compania Termoenergetica este condusa de un politist si de o chimista

multe dintre aceste nume au fost furnizate de angajati din Primarie, deranjati de legaturile "pe baza de rudenie si nu pe baza de profesionalism.""Am vazut alaltaieri, o sa vedem si azi ca principalul criteriu pentru a ocupa o functie publica importanta in administratia publica PSD din Bucuresti, este sa fii nas, fin, sora, frate, partener de afaceri, fiu de partener de afaceri, s.a.m.d.", a sustinut Nicusor Dan."Incepem cu personaje care au probleme penale si incepe cu consilierul pentru infrastructura al Primarului General, Marius Coaja. Este totodata director adjunct al administratiei pentru consolidari. A fost condamnat cu suspendare pentru furt Continuam cu directoarea directiei de relatii publice din primarie, doamna Mirela Ercuta, are un alt nume acum, dupa casatorie. Din nou, ea a fost condamnata pentru evaziune fiscala, in urma acestei condamnari, ea nu a fost adusa de doamna Gabriela Firea in Primarie, a fost angajata in mandatul lui Sorin Oprescu insa, in anul 2019, Agentia Nationala pentru Functionari Publici a inaintat o adresa catre Primaria Capitalei, in care a spus ca aceasta doamna, prin faptul ca este condamnata penal, nu mai poate sa ocupe functia de director in Primarie si cu toate aceste continua sa ocupe aceasta functie.Continuam cu domnul Stefan Dumitrascu, arhitectul sef al Capitalei, pentru acesta, DNA a constatat, in urma unei expertize, ca in urma unor autorizatii ilegale pentru imobilul din Calea Dudesti, nr 94, folosul necuvenit a fost de 600.000 de euro. Cu toate acestea, el a fost adus, daca nu ma insel in 2017, de catre Gabriela Firea, arhitect sef al Primariei Capitalei. Si care a fost prima lui grija? Prima lui grija a fost sa dea PUZ Sector 3, prin care introducea in legalitate o parte din constructiile ilegale, pentru care daduse el autorizatii ilegale, cand era arhitect sef al Sectorului 3.Continuam cu domnul Dumitru Catana, care conduce corpul de control. Principala lui calitate este ca a fost coleg si este prieten cu florentin Pandele. Ocupa aceasta functie incepand cu anul 2017. El este cel care se ocupa de relatiile cu directorii care nu asculta ordinele exacte ale Primarului General. El este cel care a facut raportul prin care a fost demisa, de la conducerea teatrului Odeon, Dorina Lazar. Dupa cum stiti, Dorina Lazar a castigat procesul cu Primaria Capitalei. Instanta a constatat ca acest raport de control facut de domnul Catana, a fost unul abuziv si concedierea sa a fost una abuziva.Continuam cu doamna Tania Haritonivici, care este directorul adjunct al Radet, actualmente director general al Energetica Servicii. Stiti ca pe energie avem Termoenergetica si Energetica Servicii. Am spus deja, serviciile de termie din Bucuresti sunt conduse de un om care are formatia de politist, domnul Burghiu, finul primarului Firea si de doamna Haritonovici a carei principala calitate: este prietena, din Bacau, cu Primarul nostru General.Continuam cu domnul Adrian Corbu, acesta este director general al companiei de consolidari si vine pe aceasta pozitie direct din Voluntari. Principala lui calitate: este vecin cu familia Pandele - Firea.Alte nume de persoane care au venit din administratia publica din Voluntari si au nimerit, direct, in functii de conducere a companiilor municipale sunt: Alina Nicoleta Barbinta, care vine dintr-o companie a Primariei Voluntari si a fost instalata, direct, director general in compania municipala de protectie civila si voluntariat.Aceeasi situati o gasim la Mihaela Oana Barbu, care vin de asemenea, dintr-o companie a orasului Voluntari si a fost instalata, direct, director general al companiei municipala imobiliara Bucuresti.Aceeasi situatie la domnul Milner Eduard Raducanu care, la fel, vine dintr-o companie a orasului Voluntari si a ajuns, direct, director general al companiei municipale eco-igienizare din Bucuresti.Va mai aduceti aminte de Corina Bogaciu? Corina Bogaciu este unul dintre cei mai tineri deputati din Camera Deputatilor si principala ei calitate: este nepoata domnului Florentin Pandele . Ea are si un sot pe nume Chinta Marinel Roberto, care este director general, bineinteles, al companiei greencity din Voluntari.Continuam cu domnul Stefan Stroe, care conduce Asociatia de Transport Bucuresti - Ilfov. Este asociatia care se ocupa de transport si coordoneaza STB cu societatile de transport ale localitatilor din jurul Bucurestiului. Pentru asta are un salariu de 20.000 de lei pe luna dar, dincolo de asta, si-a angajat in aceasta asociatie de transport, si-a angajat nepoata si si-a angajat cumnatul acesteia pe domnul Marian Mitroi.Am vorbit deja de primul sef al Politiei Locale, domnul Stefan Vasai, am vorbit alaltaieri despre domnia sa. Ce am aflat intre timp este ca, domnia sa s-a calificat ca sofer al Primarului Florentin Pandele. Aceasta a fost prima sa functie, dupa aceea a ajuns in Politia Locala Voluntari si de aici, direct, seful Politiei Locale a Municipiului Bucuresti.Problema cu domnul Vasai este ca si-a angajat mai multe neamuri in aparatul Primariei. Si-a angajat fata la directia de asistenta tehnica si juridica. Si-a angajat ginerele la serviciul relatii cu Diaspora. Si-a angajat sotia, la directia juridica. Si-a angajat nepoata, la directia informatica. Bineinteles ca tinerii sunt mai priceputi la informatica.Am vorbit, alaltaieri, despre actualul sef al Politiei Locale din Bucuresti. Am uitat sa precizez ca este finul familiei Pandele - Firea si, de asemenea, o persoana noua care apare pe lista noastra este directorul adjunct al Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, domnul Liviu Nedelcu care si el vine din Voluntari, unde s-a remarcat in campanii electorale pentru primarul PSD, actualmente independent, Florentin Pandele", a precizat Nicusor Dan.