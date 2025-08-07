Gafă în direct la Euronews. Prezentatoarea a anunțat: „Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” VIDEO

O gafă de proporții a avut loc miercuri, în timpul transmisiunii funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu. O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a anunțat eronat, în direct, decesul actualului președinte al României, Nicușor Dan.

Incidentul s-a produs în momentul în care pe la sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu treceau consilierii de stat. „Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”, a spus prezentatoarea, comițând o confuzie gravă care a stârnit rapid reacții pe rețelele sociale.

Gafa s-a petrecut în minutul 31:50 al transmisiunii live și a fost observată imediat de telespectatori, care au semnalat eroarea pe diverse platforme. Până la această oră, postul Euronews nu a oferit o reacție oficială cu privire la incident.

Ion Iliescu, fost președinte al României, a murit la vârsta de 95 de ani.

Nicușor Dan a lipsit de la funeralii și de la slujba de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu.

