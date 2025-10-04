Gafele lui Nicușor Dan, explicate de un cunoscut psiholog român: „Nu e complet pregătit din punct de vedere emoțional” VIDEO

După seria consecutivă de gafe comise în spațiul public, la conferințe de presă ori la întâlniri oficiale, Nicușor Dan a devenit subiect de analiză și în rândul psihologilor. Comportamentul președintelui României a fost comentat de către psihologul Radu Leca, pentru Ziare.com.

De la preluarea mandatului, în doar cinci luni, Nicușor Dan s-a remarcat în cadrul aparițiilor publice prin diverse acțiuni mai puțin obișnuite pentru un șef de stat: nerespectarea protocoalelor, desincronizări cu omologi, mers cocoșat și cu capul plecat, răspunsuri greoaie și/sau imprecise la întrebările jurnaliștilor etc.

Cel mai recent moment intens discutat se referă la apariția lui Dan alături de Macron, în vizită în Danemarca, întâmpinați de familia regală. Fostul primar a părut foarte rigid, stingher și dezorientat.

Psihologul Radu Leca, verdict în cazul lui Nicușor Dan: „Emblematic pentru dificultățile pe care le întâmpină un lider care nu este complet pregătit din punct de vedere emoțional”

În opinia specialistului, Nicușor Dan nu este „complet pregătit” pentru exercitarea funcției pe care o deține.

„Cazul domnului Nicușor Dan, Președintele României, este emblematic pentru dificultățile pe care le întâmpină un lider care nu este complet pregătit din punct de vedere emoțional pentru a face față provocărilor întâlnirilor diplomatice.

Din punct de vedere psihologic, interacțiunile sale în context internațional reflectă o serie de emoții care influențează atât deciziile pe care le ia, cât și percepția publicului despre el. Emoțiile conduc la acțiuni, iar acțiunile modelează rezultatele. Principiul este relevant în cazul domnului Dan. Observațiile din timpul reuniunilor oficiale scot la iveală un amestec de posibilă nesiguranță”, a explicat Leca.

Radu Leca, după ultimele gafe ale lui Nicușor Dan: „Lipsă de experiență în domeniul diplomatic”

Radu Leca, psiholog / FOTO: captură TVR

Problemele emoționale pe care le-ar avea Nicușor Dan ar fi accentuate inclusiv de lipsa de experiență a președintelui în politica mare.

„Paletă emoțională extinsă provenită dintr-o lipsă de experiență în domeniul diplomatic sau din intensitatea provocărilor cu care se confruntă este vizibilă.

Nesiguranța pe care o manifestă, din punctul meu de vedere, este o reacție naturală manifestată atunci când cineva se confruntă cu situații necunoscute sau de maximă importanță. Nesiguranța este un răspuns emoțional instinctual atunci când simțim că nu deținem controlul asupra situației. În cadrul reuniunilor internaționale, unde tensiunile geopolitice sunt palpabile, domnul Dan simte o presiune enormă, ceea ce îl determină să-și manifeste emoțiile într-un mod vizibil”, a transmis psihologul.

Radu Leca: „Momentele de indecizie se traduc în reticența față de obligația de a lua poziții clare în fața partenerilor internaționali, ceea ce afectează imaginea României pe scena globală”

Comportamentul lui Nicușor Dan afectează imaginea României și totodată, activitatea angajaților din subordinea oficialului de la Cotroceni, este convins Leca.

„Liderii care nu pot gestiona stresul emoțional pot ajunge să ia decizii impulsive, care pot avea consecințe severe. Momentele de indecizie se traduc în reticența față de obligația de a lua poziții clare în fața partenerilor internaționali, ceea ce afectează imaginea României pe scena globală.

Analizăm impactul pe care emoțiile sale de președinte îl au asupra relațiilor cu echipa sa. Un lider care nu își recunoaște emoțiile își va afecta subalternii, care vor simți incertitudine și vor deveni, la rândul lor, indeciși. Crearea unui ciclu vicios în care conducerea este percepută ca fiind ineficientă sau lipsită de direcție, ceea ce conduce la amplificarea stresului și a temerilor colective în plan politic internațional și național”, a mai comentat Radu Leca.

Psihologul Radu Leca: „Lipsa unei atitudini mai ferme într-o discuție este interpretată ca o slabă capacitate de negociere”

Lui Nicușor Dan îi lipsește fermitatea, este de părere psihologul. Astfel, punctul de vedere al fostului primar, în interesul României, va avea puțină greutate în negocierile internaționale.

„Lipsa unei atitudini mai ferme într-o discuție este interpretată ca o slabă capacitate de negociere. Un lider care arată insuficientă stăpânire de sine este tratat cu mai puțin respect, influențând rezultatele negocierilor.

Subliniez importanța sprijinului diplomatic, prin prezența consilierilor și a celui psihologic!”, a explicat Leca.

Radu Leca: „Sprijinul psihologic și dezvoltarea abilităților emoționale sunt importante pentru transformarea acestor dificultăți în oportunități de creștere personală și profesională”

Însă, Nicușor Dan mai are șanse de redresare, este de părere Radu Leca. Cu o echipă de consilieri specializați în diplomație, în discurs public și cu o echipă de psihologi, oficialul de la Cotroceni și-ar putea ameliora imaginea.

„Totodată, emoțiile nu ne sunt inamici, ci aliați în procesul de descoperire a potențialului de lider. Este vital ca președintele României să își recunoască și să-și gestioneze emoțiile, nu doar pentru a-și îmbunătăți performanța personală, ci și pentru a contribui la stabilitatea și reputația României.

Emoțiile joacă un rol fundamental în viața unui lider, iar cazul domnului Nicușor Dan este un exemplu elocvent al provocărilor emoționale cu care se poate confrunta un președinte nepregătit pentru interacțiunile cu oficialii de peste hotare. Sprijinul psihologic și dezvoltarea abilităților emoționale sunt importante pentru transformarea acestor dificultăți în oportunități de creștere personală și profesională. Iar recunoașterea emoțiilor nu este o slăbiciune, ci o dovadă de forță și maturitate”, a concluzionat Radu Leca, pentru Ziare.com.

