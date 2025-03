Nicușor Dan a anunțat ce va face cu candidatura la prezidențiale, dacă Ilie Bolojan va intra în cursă

Nicușor Dan, proaspăt reales în fruntea Primăriei București, e hotărât să meargă până la capăt cu candidatura pentru Președinția României. Edilul Capitalei își va juca șansa chiar dacă Ilie Bolojan va intra în cursa prezidențială.

„Dacă (Bolojan) va candida, vom merge înainte. Eu am campania mea, pe care am anunțat-o acum – cred că sunt două luni de atunci – am mers mai departe. Sunt voluntari care strâng semnături, mulți oameni care au donat bani, peste 4.500 de oameni care au donat. Am un mesaj, campania mea merge înainte.

Mai departe, cine vor fi contracandidații – pentru moment pare că sunt cei care sunt anunțați oficial. Dacă se va schimba ceva în aceste 10 zile care au mai rămas până la depunere (a candidaturilor - n.r.) n-o să schimbe nimic în mesajul pe care eu îl am pentru oameni și în candidatura pe care am anunțat-o”, a afirmat Nicușor Dan, pentru Digi24.

Nicușor Dan se ține tare. Elena Lasconi, mai ușor de convins, de echipa PNL

În schimb, Elena Lasconi ar fi gata să se retragă din cursă, în favoarea lui Ilie Bolojan.

„Totul e negociabil. Eu l-aș susține pe domnul Bolojan așa cum l-am susținut și ca premier. Consider că ar fi mai bun ca premier. Și rămâne de văzut. Nu știu, eu aș vrea doar să-i transmit domnului Ciolacu, acum poate că nu o să doarmă prea bine noaptea asta, dar îi comunic să strângă semnături și pentru domnul Bolojan, pentru că Crin Antonescu o să se tot ducă în jos”, a precizat Elena Lasconi.

În cadrul conferinței de presă, de săptămâna trecută, Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a lăsat de înțeles că ar putea candida la prezidențialele din mai 2025.

