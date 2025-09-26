Președintele Nicușor Dan respinge ideea demisiei premierului pe baza unei decizii CCR: ”Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică”

Președintele Nicușor Dan respinge ideea demisiei premierului Bolojan pe baza deciziilor CCR FOTO Facebook /Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan nu este de acord cu demisia premierului Ilie Bolojan în cazul în care pachetele de reformă vor fi declarate integral sau parțial neconstituționale de către Curtea Constituțională (CCR). Dreptul nu este o știință exactă, a explicat Dan, joi, 25 septembrie, prezentând și experiențele proprii cu magistrații CCR.

„Eu am făcut vreo patru sau cinci obiecții, sesizări de neconstituționalitate. Una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. Curtea Constituțională a apreciat altfel decât am apreciat eu. E democrație, da. Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică, e o chestiune de a interpreta niște texte care sunt scrise în limbajul natural, în limbajul natural poți să ai ambiguități”, a afirmat șeful statului la Digi 24.

El a apreciat că, în acest caz „a fost o absolută bună-credință a Guvernului și a coaliției”.

„Dar se întâmplă, în viață, în știința juridică, ca ceea ce tu crezi că este legal și constituțional să nu fie. Se mai întâmplă, nu e absolut nimic”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat despre tensiunile din coaliție, președintele României a răspuns că toți partenerii sunt „extrem de rezonabili” și că informațiile ajunse în spațiul public exagerează situația.

„Evident că există tensiuni, dar în spațiul public pare că acestea sunt mai mari decât în realitate. Toți oamenii care sunt acolo la masă sunt extrem de rezonabili și fiecare dintre ei e de bună credință, numai că e dificil că fiecare dintre partidele astea are un electorat diferit și uneori ca să găsești calea de mijloc e destul de dificil. Una peste alta, coaliția merge înainte”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

