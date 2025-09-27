Președintele Nicușor Dan va participa la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Premierul Ilie Bolojan a ajuns deja la Blaj

Premierul Ilie Bolojan se află, sâmbătă, la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile cardinalului vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a afirmat primul ministru, sâmbătă, la Blaj.

La funeralii, care vor avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj, judeţul Alba, şi-a anunţat prezenţa preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a transmis un mesaj, joi, la moartea cardinalului Lucian Mureşan.

'În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale', a afirmat preşedintele.

El a adăugat că amintirea Cardinalului Lucian 'rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate'.

'Fidel faţă de învăţătura şi tradiţiile Bisericii creştine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune faţă de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinţei şi cărora le-a rămas aproape în suferinţe şi în strădania de a aprofunda misterul vieţii creştine, Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană şi prin implicarea sa în reconstruirea instituţională şi spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renaşterea Bisericii Greco-Catolice din România', a punctat şeful statului.

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a anunţat joi că Arhiepiscopul a încetat din viaţă la ora 13:20.

Acesta va fi înmormântat luni, 29 septembrie, slujba înmormântării urmând a avea loc de la ora 11:00, în Catedrala Sfânta Treime din Blaj, după cum a anunţat biroul de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş.

