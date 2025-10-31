Încă o serie lungă de magistrați pleacă din sistem - Nicușor Dan a semnat decretele privind eliberarea din funcție

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 13:31
Președintele Nicușor Dan FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat o serie de decrete privind eliberarea din funcție a mai multor judecători și procurori, începând cu 1 noiembrie 2025, ca urmare a pensionării. Măsurile vizează atât instanțe de curte de apel și tribunale, cât și parchete, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Administrația prezidențială a anunțat, vineri, 31 octombrie, că președintele României, Nicușor Dan, a semnat următoarele decrete:

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Anchidin Adriana, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Sibiu – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Spărios Demis-Marius la Curtea de Apel Brașov – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Manole Anitta-Maria, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Botoșani – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Udroiu Mihail la Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Ancuța Ileana-Mihaela la Curtea de Apel București, în prezent detașată la Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv delegată în funcția de șef al Serviciului sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Cuzman Cristina-Andra la Curtea de Apel Timișoara – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Frujină Ofelia-Raluca, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Argeș – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dumitrescu Cristina-Sorana, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 5 București – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Zaharia Irina, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Iași – pensionare, la data de 3 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Marcu Felicia la Tribunalul Constanța – pensionare, la data de 15 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Roman Mihai Radu la Judecătoria Buftea – pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Rus Alexandra Iuliana la Înalta Curte de Casație și Justiție - pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dimitriu Virginia-Mariana la Curtea de Apel Galați, delegată în funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal - pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Dimitriu Denis în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș - pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Chirilă Costel-Daniel în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul teritorial Alba Iulia - pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Băloi Daniela în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Mihăilă Paul în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Brăila - pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Țenț Elena-Olga-Gia în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Timișoara - pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Drăgan Adriana-Ligia, prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Popescu Adriana-Mihaela, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea - pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Andrei Elena, procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești - pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului colonel magistrat Prelipcean Gheorghe, procuror militar șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției Parchetelor Militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - pensionare, la data de 16 noiembrie 2025.

Marius Lazurca preia rolul de consilier prezidențial pentru securitate. Îl va înlocui pe Cristian Diaconescu
Marius Lazurca preia rolul de consilier prezidențial pentru securitate. Îl va înlocui pe Cristian Diaconescu
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Decizia intră în...
Cine e de vină că SUA retrag soldați din țara noastră. Analiză: „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”
Cine e de vină că SUA retrag soldați din țara noastră. Analiză: „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”
Relația României cu administrația condusă de Donald Trump se află într-un moment delicat, marcat de schimbări în prioritățile strategice ale Washingtonului și de ajustări ale prezenței...
