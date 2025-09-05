Nicușor Dan, încurcat de prezența SPP: „Te duci până la supermarket să cumperi mălai și trebuie să anunți, să vină o mașină”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 4 septembrie, la Antena 1, că nu s-a mutat încă din locuința veche de aproximativ 100 de ani în care trăia pe vremea când era primar al Capitalei și că va continua să locuiască acolo o perioadă, după ce s-a înțeles cu SPP privind paza.

„Locuim în același loc în care ne-a prins această schimbare. Cumva s-a stabilizat și partea de pază și protecție, vecinii s-au obișnuit. Nu e cert că o să rămânem aici definitiv, dar pentru moment suntem aici”, a explicat Nicușor Dan.

În prezent, președintele locuiește într-o casă veche din sectorul 5, construită acum un secol, și, potrivit datelor disponibile în primăvara acestui an, plătește o chirie de aproximativ 600 de euro pe lună.

Nicușor Dan a vorbit și despre modul în care viața sa și a familiei s-a schimbat după ce a preluat mandatul de președinte al României și beneficiază de protecție asigurată de SPP.

„Soția s-a obișnuit destul de greu. Din cauza acestei paze, inclusiv, trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-am ce și trebuie să anunți, să vină o mașină… Și copiii, în momentul ăsta, s-au obișnuit. Ce ne-a bruiat un pic… Aveam ritualul ăsta, să mă duc și să mă întorc cu fetița de la școală și discutam vrute și nevrute și acum, fiind mai mulți în mașină, cu paza, ne cenzurăm”, a mărturisit președintele.

Nicușor Dan și-a preluat oficial mandatul pe 26 mai, într-o ceremonie scurtă la Palatul Cotroceni, pe ploaie, după ce, cu câteva ore mai devreme, depusese jurământul la Palatul Parlamentului.

