Nicușor Dan, întâlnire online astăzi cu Donald Trump și Volodimir Zelenski. Discuții despre viitorul Ucrainei

Președintele Nicușor Dan va participa miercuri, 13 august, de la ora 17:30, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”, un format internațional care reunește 31 de state pentru coordonarea sprijinului acordat Ucrainei. Evenimentul, găzduit de Germania, Marea Britanie și Franța, are loc după o serie de discuții la nivel înalt între liderii UE, Donald Trump și Volodimir Zelenski, și este marcat de semnarea unei declarații comune prin care statele europene reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Seria de întâlniri virtuale începe miercuri, la ora 15:00, cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, dar și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Volodimir Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Acest moment este urmat de o discuție de o oră, începând cu ora 15:00 (16:00, ora României), între liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Donald Trump și vicepreședintele său J.D. Vance.

Nicușor Dan, mesaj pentru Donald Trump

Președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa președintelui american Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia în Ucraina și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.

Într-un mesaj postat pe Rețeaua X, Nicușor Dan a subliniat că România rămâne angajată să susțină revenirea la pace în Ucraina.

“Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului European”, a scris Nicușor Dan.

Scrisoare comună semnată de liderii UE

România se află printre cele 26 de state care au semnat o scrisoare prin care au transmis că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor și că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene și europene. Ungaria nu s-a asociat acestei declarații.

"Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina.

O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților", scriu liderii europeni în scrisoare comună.

