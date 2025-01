"Nu înțeleg de ce candidează Nicușor Dan". Elena Lasconi, încă surprinsă de decizia primarului Capitalei. "Nu am auzit de vreun plan pentru România"

Elena Lasconi, lidera USR, a anunțat că este pregătită să candideze la alegerile prezidențiale din 2025, subliniind că a fost „singura candidată a forțelor proeuropene care a ajuns în turul doi”. În același timp, primărița din Câmpulung Muscel și-a exprimat surprinderea față de decizia lui Nicușor Dan, primarul Capitalei, de a se înscrie în competiția pentru Cotroceni, acuzându-l că nu a prezentat un „plan pentru România”.

Invitată la jurnalul de seară al postului TV Euronews România, Lasconi a fost întrebată când va face anunțul despre candidatura pentru prezidențialele din luna mai.

„Am anunțat-o încă de anul trecut. Există o decizie a congresului și au votat peste 90% din toți participanții la congresul USR de anul trecut ca eu să fiu candidatul la alegerile prezidențiale. Sunt singura candidată a forțelor proeuropene care a ajuns în turul doi. (...)

Să nu uităm că în dreptul numelui meu sunt peste 1.770.000 de voturi și asta se datorează faptului că eu reprezint statul de drept, sunt proeuropeană, pro NATO, fără rezerve și fără amendamente”, a spus șefa USR pentru sursa citată.

„L-am urmărit în ultimele săptămâni pe Nicușor Dan. În continuare, nu sunt convinsă că înțeleg motivele pentru care a decis să candideze și de asemenea nu cunosc planurile pe care le-ar putea avea un posibil președinte Nicușor Dan. Nu am auzit de vreun plan pentru România.

Ads

Cred că în continuare sunt o opțiune foarte solidă pentru președinția României. Sunt singura care ofer ceva diferit. Când spun asta, mă refer la ceva diferit în bine, prin onestitate, prin fapte și mai ales prin faptul că aproape toată viața mea am servit comunitatea”, a mai afirmat Lasconi.

Ea a fost întrebată și dacă exclude sau ar putea fi o variantă ca USR să-l susțină pe Nicușor Dan. A declarat că urmează să se întâlnească cu edilul Capitalei săptămâna viitoare.

„Trebuie să discutăm. Trebuie să am o discuție și cu Nicușor Dan. Am văzut că a declarat de mai multe ori că a vorbit cu mine. Nu s-a întâmplat asta, dar acum am fixat o întâlnire pentru miercuri, săptămâna viitoare.

Voi avea o discuție cu Nicușor Dan. Eu îl respect, cum îi respect pe toți contracandidații. Nu subestimez pe absolut nimeni, dar sunt pregătită pentru lupte grele, pentru că viața mea a fost una foarte grea”, a conchis Elena Lasconi.

Ads