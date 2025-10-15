Ne întoarcem la protocoalele DNA-SRI din epoca Bǎsescu. Cum vrea Nicușor Dan să implice serviciile în lupta anticorupție. „Deja se anunță un eșec”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 03:25
173 citiri
Sigla SRI FOTO / sri.ro

Președintele Nicușor Dan a vorbit luni seară, la PRO TV, despre viitoarea Strategie de Securitate Națională, care va aborda două probleme importante: războiul hibrid și corupția. Dacă până acum, președintele Nicușor Dan a mai vorbit despre necesitatea implicării serviciilor secrete în lupta împotriva evaziunii fiscale, afirmând că este „o problemă de siguranță națională”, acum vrea ca acestea „să se ocupe” de problema corupției, o temă recurentă, exploatată până la refuz, dar cu succes, și de alți politicieni în trecut.

Traian Băsescu a instrumentalizat serviciile cu succes în anii săi de mandat, în lupta cu „marea corupție”, fiind folosite interceptări telefonice în dosarele DNA. Perioada 2012-2014 în special, când Justiția lui Traian Băsescu era „cea mai consolidată”, a adus, pe lângă mari cazuri de corupție, și o serie de abuzuri și dosare politice făcute la comandă.

În vreme ce implicarea serviciilor pentru eficientizarea muncii autorităților poate părea, la prima vedere, o idee bună, perioada Băsescu a dovedit că, dacă statul este slăbit, societatea este divizată, iar încrederea în instituții - scăzută, serviciile pot prelua controlul.

Un stat cu servicii secrete înrădăcinate în exercițiul puterii este cu atât mai vulnerabil în contextul în care îi sunt oferite atribuții în justiție.

România pare că se întoarce astfel în epoca „protocoalelor” și a „binomului”.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că tot ceea ce se întâmplă astăzi ne trimite către „obsesiile” epocii Băsescu dar și către eșecurile acesteia, dacă ne referim la implicarea serviciilor în probleme precum evaziunea fiscală și corupția sau la austeritate.

Acesta remarcă „iluzia” faptului că lupta împotriva corupției este una „de sistem” și nu o bătălie culturală pe termen lung și mediu.

„Corupția este o instituție informală, iar oamenii, din dincolo de faptul că sunt socializați și formați în corupție, folosesc corupția pentru că este soluția la problemele pe care le au de rezolvat”, afirmă acesta.

Profesorul Pîrvulescu precizează că baza corupției este în însăși cultura românească, făcând referire inclusiv la rădăcinile religioase, nefiind atât de condamnată de religia ortodoxă. Caracterul religios al corupției are logica sa, inclusiv confirmată de date statistice. Societățile protestante se confruntă cu mai puțină corupție decât cele catolice, iar cele catolice se confruntă cu mai puțină corupție decât societățile ortodoxe.

Sociologul Max Weber vorbește în lucrarea „Etica protestantă și spiritul capitalismului” despre societățile protestante, unde normele etice tind să reducă toleranța față de practici corupte.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA spune că tratarea problemei corupției în mod polițienesc este deja „anunțul unui eșec”, iar implicarea serviciilor secrete într-o țară în care „tradiția securității a fost prezentă”, iar intervenția lor în viața politică și economică a fost masivă, prezintă „riscuri semnificative”.

„Și așa serviciile secrete au jucat un rol disproporționat în România, în raport cu o democrație funcțională. Acum, întărirea lor în lupta contra corupției nu poate decât să complice lucrurile. Nu înseamnă că nu trebuie să ofere informații și că lupta împotriva corupției nu trebuie să fie o prioritate. Problema este cum înțelegi fenomenul și cum îl tratezi”, subliniază profesorul.

Cristian Pîrvulescu spune că modelul pe care îl propune Nicușor Dan acum este modelul care a funcționat în perioada Băsescu-Coldea.

Serviciile s-ar putea „ocupa” și de evaziunea fiscală

La puțin timp după preluarea mandatului, în luna iunie, președintele Nicușor Dan a venit cu ideea de a implica serviciile secrete în lupta cu marea evaziune fiscală, acest aspect urmând să se discute în prima ședință a CSAT.

Astfel, la fel ca în cazul corupției în trecut, evaziunea fiscală urma să fie etichetată drept „problemă de siguranță națională”, domeniu pe care SRI are atribuții.

Președintele Nicușor Dan spune astăzi că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

Șeful statului a anunțat că noua Strategie de Securitate Națională pentru România, care va cuprinde lupta anticorupție și gestionarea războiului hibrid, va fi adoptată până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea sa ca președinte al României.

#Nicusor Dan, #strategie de securitate, #SRI, #servicii secrete, #coruptie , #stiri politice
