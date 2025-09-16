Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui. Ce ministru i-a dezamăgit cel mai tare SONDAJ

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 10:59
1475 citiri
Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui. Ce ministru i-a dezamăgit cel mai tare SONDAJ
Românii sunt nemulțumiți de Nicușor Dan, președintele României FOTO presidency.ro

Peste jumătate dintre români apreciază negativ activitatea președintelui Nicușor Dan și a Ministerului Afacerilor Externe în primele luni de mandat, arată un sondaj Avangarde.

51% dintre respondenți au declarat că nu sunt mulțumiți de politica externă a primarului general, iar același procent se aplică și evaluării activității MAE, în timp ce aproximativ 40% s-au declarat satisfăcuți.

La întrebarea ”Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Președinte Nicușor Dan?”, 51% dintre subiecți au răspuns că nu sunt mulțumiți, 43% s-au declarat mulțumiți, iar 6% spun că nu pot aprecia.

O întrebare similară vizând activitatea Ministerului Afacerilor Externe a avut tot 51% răspunsuri negative, 38% - pozitive și 11% au spus că nu pot aprecia.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eșantion de 1.000 de subiecți. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%

Câți români vor unirea cu Republica Moldova. Care sunt țările percepute ca fiind cele mai prietenoase pentru România SONDAJ
Câți români vor unirea cu Republica Moldova. Care sunt țările percepute ca fiind cele mai prietenoase pentru România SONDAJ
Numărul celor care cred că România şi R. Moldova ar trebui să se unească este aproape egal cu al celor care nu consideră oportun un astfel de demers. Un sondaj Avangarde arată că 47%...
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan, care și-a făcut fani pe Internet. Ce spune președintele despre el
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan, care și-a făcut fani pe Internet. Ce spune președintele despre el
Președintele Nicușor Dan a confirmat că Ionuț, ofițerul SPP care a atras atenția publicului la începutul mandatului, rămâne parte din echipa sa de protecție. Șeful statului l-a descris...
#Nicusor Dan, #Ministerul Afacerilor externe, #romani, #nemultumiti, #sondaj , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lupte cu "demonii", tendinta de autodistrugere. A venit momentul adevarului si nu s-a ferit de cuvinte
Digi24.ro
Parintii unui tanar de 18 ani l-au denuntat pentru ca ar fi vrut sa lupte de partea Ucrainei
DigiSport.ro
La scurt timp dupa ce a mostenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat in fata profesionistilor

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
  2. Dosar penal pentru un preot care și-a bătut soția și fiul. După ce s-a întors de la poliție, i-a agresat din nou
  3. O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce a căzut din pat, în vagonul tip cușetă. Ea mergea la Sfânta Parascheva
  4. Minciunile lui Donald Trump, devoalate la televiziunea britanică în timpul vizitei oficiale a președintelui SUA la Londra
  5. Criminalitate: cât de periculos este în Germania?
  6. Uniunea Europeană ar putea interzice intrarea totală a turiștilor ruși în Europa. „Guvernul lor ucide ucraineni și ne amenință securitatea zilnic”
  7. Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
  8. Câți români vor unirea cu Republica Moldova. Care sunt țările percepute ca fiind cele mai prietenoase pentru România SONDAJ
  9. Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui. Ce ministru i-a dezamăgit cel mai tare SONDAJ
  10. „Gaza arde”, anunță ministrul israelian al apărării, după cele mai recente atacuri. „Nu ne vom retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită”