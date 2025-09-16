Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui. Ce ministru i-a dezamăgit cel mai tare SONDAJ

Peste jumătate dintre români apreciază negativ activitatea președintelui Nicușor Dan și a Ministerului Afacerilor Externe în primele luni de mandat, arată un sondaj Avangarde.

51% dintre respondenți au declarat că nu sunt mulțumiți de politica externă a primarului general, iar același procent se aplică și evaluării activității MAE, în timp ce aproximativ 40% s-au declarat satisfăcuți.

La întrebarea ”Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Președinte Nicușor Dan?”, 51% dintre subiecți au răspuns că nu sunt mulțumiți, 43% s-au declarat mulțumiți, iar 6% spun că nu pot aprecia.

O întrebare similară vizând activitatea Ministerului Afacerilor Externe a avut tot 51% răspunsuri negative, 38% - pozitive și 11% au spus că nu pot aprecia.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eșantion de 1.000 de subiecți. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%

