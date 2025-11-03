Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a ieșit la atac: „Să-și facă frumușel bagajele!”

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 18:54
Nicușor Dan, președintele României FOTO Hepta

Ludovic Orban a ieșit la atac. Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, fost președinte al PNL și premier al României, Orban crede că PSD nu se comportă fair-play cu partenerul din coaliție și mai ales cu Ilie Bolojan.

PNL a făcut deja un compromis prea mare pentru PSD, e de părere Ludovic Orban.

„Protocolul coaliției prevede asumarea mandatului de premier de către PNL în perioada grea, în perioada în care trebuie luate măsuri impopulare de corectare a gravelor deficite lăsate de guvernarea anterioară PSD-PNL urmând ca PSD să preia mandatul de premier în an electoral. Ce nu le convine? Mie, personal, nu mi s-a părut deloc o înțelegere corectă ca să vină premierul PNL și să-și asume răspunderea personală pentru măsuri extrem de grele, care afectează negativ viața oamenilor, măsuri care duc la pierdere de popularitate și de încredere. Ce nu le convine? Și așa e în avantajul PS, modul în care a fost așezată această coaliție”, a declarat creatorul Forța Dreptei pentru Digi24.

Ludovic Orban, un nou atac la adresa PSD

În opinia lui Orban, PSD trebuie să ia o decizie: ori să rămână ca partener la guvernare, ori să meargă în opoziție.

„Dar ei parcă nu sunt mulțumiți nici măcar cu acest avantaj strategic pe care și l-au creat la negocierea formării coaliției. Dacă-și doresc să-l dea jos pe Bolojan, trebuie să spună foarte limpede ”noi nu mai vrem să stăm la guvernare cu Ilie Bolojan premier” și să-și facă frumușel bagajele, să plece din guvernare!”, a opinat Orban.

Consilierul prezidențial pentru politică internă al lui Nicușor Dan crede că prezența PSD la guvernare face mai mult rău decât bine.

„Să practice acest stil de opoziție în interiorul guvernării, să blocheze orice decizie... Multe decizii care sunt extrem de importante și chiar indispensabile pentru a putea reechilibra bugetul, să facă jocul ăsta în care practic l-au transformat pe Ilie Bolojan în țintă vie este profund dăunător și nu duce la niciun rezultat, ba nu, duce la rezultate negative pentru societatea românească și pentru percepția României în plan extern”, a concluzionat Ludovic Orban.

