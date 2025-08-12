Nicușor Dan, prima reacție după ce Trump a anunțat că se întâlnește cu Putin: "Pacea nu se poate construi fără Ucraina" - Ce mesaj a transmis președintele României

Autor: Daniel Groza
Marti, 12 August 2025, ora 14:44
748 citiri
Nicușor Dan, prima reacție după ce Trump a anunțat că se întâlnește cu Putin: "Pacea nu se poate construi fără Ucraina" - Ce mesaj a transmis președintele României
Nicușor Dan a semnat scrisoare liderilor UE Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa președintelui american Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia în Ucraina și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.

Într-un mesaj postat pe Rețeaua X, Nicușor Dan a subliniat că România rămâne angajată să susțină revenirea la pace în Ucraina.

“Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului European”, a scris Nicușor Dan.

Scrisoare comună semnată de liderii UE

România se află printre cele 26 de state care au semnat o scrisoare prin care au transmis că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor și că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene și europene. Ungaria nu s-a asociat acestei declarații.

"Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina.

O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților", scriu liderii europeni în scrisoare comună.

Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul
Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul
O scrisoare semnată de 26 de lideri ai Uniunii Europene a transmis că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor și că o soluție diplomatică trebuie să...
Orice acord la care se va ajunge la summitul dintre Trump și Putin va fi doar începutul ANALIZĂ Financial Times
Orice acord la care se va ajunge la summitul dintre Trump și Putin va fi doar începutul ANALIZĂ Financial Times
Acordul de la München din 1938 este adesea citat ca un exemplu generalizat al eșecului de a se opune dictatorilor. Summitul Trump-Putin programat pentru vineri, 15 august, în Alaska seamănă cu...
#Nicusor Dan, #mesaj, #Donald Trump, #razboi Ucraina , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Foto Neverosimil: cum a aparut Gigi Becali in mijlocul zilei, in nordul Bucurestiului + Reactie dupa ce a aflat porecla primita
ObservatorNews.ro
Patru pacienti noi cu Candida Auris la Floreasca. Reactia spitalului: Nu este focar, sunt purtatori
Adevarul.ro
Summit-ul din Alaska. Ultima sansa pentru Ucraina? Analist: "Negocierile s-au purtat deja"

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericol pe litoral. Scăldatul a fost interzis: „Steagul roșu a fost arborat încă de la primele ore ale dimineții”
  2. CFR suplimentează numărul de vagoane în timpul minivacanței de Adormirea Maicii Domnului, către centrele de pelerinaj și litoral
  3. Fotografiile cu domeniul lui Viktor Orbán provocă un nou scandal în Ungaria. "Ferma" premierului maghiar include o grădină zoologică și facilități extravagante
  4. Nicușor Dan, prima reacție după ce Trump a anunțat că se întâlnește cu Putin: "Pacea nu se poate construi fără Ucraina" - Ce mesaj a transmis președintele României
  5. Un mare șantier al României zace „abandonat”. Umbrărescu a trimis oamenii în concediu forțat: „Nema bani, nema muncă” VIDEO
  6. Român mort în incendiile de vegetație din Spania. Mii de oameni au fost evacuați din casele lor VIDEO
  7. Se înmulțesc tentativele de fraudă prin telefon, avertizează DNSC. Sfaturile specialiștilor pentru a nu cădea în plasă VIDEO
  8. Zelenski avertizează că armata rusă pregătește „noi ofensive”. „Rusia refuză să pună capăt crimelor”
  9. Marile proiecte ale Primăriei Capitalei. Ce a rămas de făcut după Nicușor Dan. Lista completă și cartierele fără apă caldă
  10. Anunțul făcut chiar înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei