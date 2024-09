Nicușor Dan susține că i-ar "plăcea" să preia Metroul la Primăria Capitalei. Ce condiție pune

Primarul general, Nicușor Dan, a declarat că i-ar „plăcea” ca Primăria Generală a Capitalei să aibă în subordine şi Metroul, care acum este în subordinea Ministerului Transporturilor.

Primarul general s-a referit la acest subiect în seara de 19 septembrie 2024, într-o emisiune la Euronews România, informează News.ro.

Nicuşor Dan afirmă că este „foarte deschis” la ideea preluării de către municipalitate a metroului bucureştean de la Ministerul Transporturilor, însă numai dacă Primăria Generală va avea „garanţia finanţării”. „Ar fi o aventură să preluăm şi Metroul care are şi parte de subvenţie şi parte de mentenanţă fără să avem o predicţie financiară pe toţi anii care urmează”, a explicat primarul general.

”Eu sunt foarte deschis la această propunere, bineînţeles că sunt etape tehnice de parcurs pentru ca lucrul ăsta să se şi întâmple, însă cel mai important este să avem garanţia finanţării, or noi suntem într-o incertitudine financiară. Vă dau un exemplu: în nouă luni am încasat, din taxele şi impozitele bucureştenilor, nouă luni 2024, am încasat cu un miliard de lei, adică 200 de milioane de euro mai puţin decât în 2023. Cu subvenţia pe care o plătim pe termie şi subvenţia pe care o plătim pe transportul public deja şi cu toate lucrurile obligatorii, adică spitalele în subordine, teatrele din subordine, întreţinerea infrastructurii, suntem la limită. Ar fi o aventură să preluăm şi metroul care are şi parte de subvenţie şi parte de mentenanţă fără să avem o predicţie financiară pe toţi anii care urmează”, a declarat primarul general.

„Eu cred că este loc pentru o discuţie serioasă imediat după alegerile naţionale, cu noul Guvern, despre ce facem cu Bucureştiul, o discuţie care să comporte şi banii, şi atribuţiile, în opinia mea foarte importante, despre cine dă autorizaţiile de construire şi chestiunea de transport public care să privească metroul. Şi eu sunt gata să am această discuţie”, a spus primarul general.

