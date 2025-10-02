Un nou moment stânjenitor pentru Nicușor Dan. Președintele României, derutat la întâlnirea cu regele Frederic al X-lea și regina Maria VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins vizibil derutat în timpul unor evenimente oficiale recente, generând atenția presei și pe rețelele sociale. La Copenhaga, Dan a ezitat inițial să se fotografieze alături de regele Frederic al X-lea și regina Maria a Danemarcei, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, participa la saluturile protocolare.

În cele din urmă, Dan a fost invitat cu politețe de regina Maria să se alăture fotografiei de grup, iar ulterior a pășit alături de Macron în Palatul Amalienborg, scrie Adevărul.

Aceasta urmează unui alt moment stânjenitor de protocol, petrecut la Timișoara pe 30 septembrie 2025, când șeful statului a fost vizibil confuz în timpul ceremonialului militar de la Monumentul „Crucificare”, la depunerea unei coroane de flori.

În timp ce garda de onoare îl saluta, Dan a încercat să plece înainte de intonarea Imnului Național, fiind ulterior îndrumat să rămână pe loc de un oficial prezent.

Ads