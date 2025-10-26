Momente amuzante cu familia prezidențială la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fiul cel mic al lui Nicușor Dan a atras toate privirile

Autor: Gabriela Georgescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 17:14
1310 citiri
Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și fiul lor cel mic FOTO Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică, 26 octombrie, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Evenimentul religios a fost unul istoric, marcând inaugurarea oficială a celei mai mari catedrale ortodoxe din România.

Familia prezidențială a atras atenția la sosirea la Catedrală, însă fiul cel mic al președintelui a fost cel care a stârnit zâmbetele celor prezenți. După ce a coborât din mașină, copilul a încercat să fotografieze oamenii aflați în apropiere, folosind telefonul, iar la scurt timp a profitat de neatenția părinților și s-a îndepărtat de grup.

Mama sa, Mirabela Grădinaru, l-a recuperat rapid, iar momentul a fost surprins de camerele de filmat, stârnind reacții amuzate printre cei prezenți. După slujbă, mezinul președintelui a continuat să capteze atenția invitaților prin comportamentul său energic și plin de curiozitate.

Catedrala Națională, sfințită în prezența a mii de credincioși și oficiali

Ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor impresionant format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La eveniment au participat mii de credincioși și 2.500 de invitați oficiali, printre care s-au numărat premierul Ilie Bolojan, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, precum și Principesa Margareta și Principele Radu.

După finalizarea slujbei, credincioșii au avut posibilitatea să se închine la Altarul Sfânt, începând cu ora 20:00.

Un proiect început acum 15 ani și finalizat cu sprijin public și privat

Construcția Catedralei Naționale, demarată în urmă cu 15 ani, reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte arhitecturale și religioase din România. Edificiul, care deține deja mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, finanțarea provenind din donații, contribuția Patriarhiei Române, dar și din fonduri publice.

