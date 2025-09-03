Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 15:11
1567 citiri
Nicusor Dan, 2025 / FOTO: captură video YouTube, Administrația Prezidențială
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping.
Miercuri, 3 septembrie, președintele României a precizat că cei doi nu au reprezentat statul român.
„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român”, a comentat oficialul de la Palatul Cotroceni.
Întrebat dacă acest gest afectează imaginea României, Nicușor Dan a spus: „Nu, sunt persoane fizice".
Oana Țoiu, aspru criticată
Prima reacție oficială pe această temă a venit miercuri de la ministrul de Externe, Oana Țoiu.
„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a transmis șefa diplomației române.
Țoiu a fost aspru criticată de către fostul premier Ponta, care o acuză pe ministra USR de imaturitate, printre altele - VEZI AICI.
De asemenea, un punct de vedere similar a avut și expertul în securitate Iulian Fota.
„China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel. Cu China avem un trecut pozitiv, de prietenie, care poate ajuta la cooperare. Beijingul nu amenință România. Cu Rusia avem un trecut negativ, care ne separă. Cum spunea și președintele Dan, Rusia este o amenințare pentru România. În politica noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici”, a explicat Fota, pe Facebook.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping.
Miercuri, 3 septembrie,...
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir...
Cristian Tudor Popescu (CTP) a oferit o reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat în China, la o mare paradă din Beijing, la invitația lui Xi Jinping. Gazetarul a...
Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din China, după...
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China.
Dăncilă spune că ar vrea...
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare...
Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi...
Președintele USR București și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează dur după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China....
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China, că este opțiunea dânșilor,...
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au întâlnit în China cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Dăncilă și Năstase s-au prezentat la ceremonia din Beijing în calitate de foști...
Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China, unde președintele Xi l-a așteptat pe Putin pe covorul roșu, reprezintă un aspect care a scandalizat MAE.
Oana Țoiu,...
Liderii BRICS - Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit la Beijing, în această săptămână, unde președintele chinez a pregătit o paradă militară fastuoasă. Alături de cei doi au...
A ramas sa o plimbe si sa o distreze pe madam Ursula... Vezi tot