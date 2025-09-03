Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin

Autor: Dan Stan
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 15:11
1567 citiri
Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
Nicusor Dan, 2025 / FOTO: captură video YouTube, Administrația Prezidențială

Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping.

Miercuri, 3 septembrie, președintele României a precizat că cei doi nu au reprezentat statul român.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român”, a comentat oficialul de la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă acest gest afectează imaginea României, Nicușor Dan a spus: „Nu, sunt persoane fizice".

Oana Țoiu, aspru criticată

Prima reacție oficială pe această temă a venit miercuri de la ministrul de Externe, Oana Țoiu.

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a transmis șefa diplomației române.

Țoiu a fost aspru criticată de către fostul premier Ponta, care o acuză pe ministra USR de imaturitate, printre altele - VEZI AICI.

De asemenea, un punct de vedere similar a avut și expertul în securitate Iulian Fota.

„China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel. Cu China avem un trecut pozitiv, de prietenie, care poate ajuta la cooperare. Beijingul nu amenință România. Cu Rusia avem un trecut negativ, care ne separă. Cum spunea și președintele Dan, Rusia este o amenințare pentru România. În politica noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici”, a explicat Fota, pe Facebook.

