În această săptămână, Nicușor Dan a fost surprins de protestatarul Marian Ceaușescu singur, pe holul Tribunalului București. Primarul a fost provocat să abordeze mai multe subiecte, precum investițiile, dosarele penale și războiul declarațiilor, din contextul alegerilor.

Pentru că Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, Sebastian Burduja și Cristian Popescu Piedone l-au „mitraliat" pe Nicușor Dan, în această campanie, primarul în exercițiu a explicat de ce preferă să nu se implice în scandaluri:

„Am încercat oamenilor să spun... Voi veni și cu un raport complet, luni dimineață. Nu am comunicat foarte bine de-a lungul acestui mandat, am încercat să mă concentrez asupra a ceea ce am făcut, de fapt, în acești trei ani și jumătate. Dacă va fi nevoie, voi răspunde, dar până acum nu am simțit nevoia", a explicat Nicușor Dan.

El a dezvăluit și ce va face dacă nu va obține un nou mandat de primar.

„O să mă întorc la Institutul de Matematică și sper să fiu primit în Asociația Salvați Bucureștiul și ne vom reîntâlni aici, la Tribunal", a declarat oficialul PMB.

Nicușor Dan susține că este un primar curat

În plus, Dan a vorbit și despre plângerile penale făcute pe numele său, din partea adversarilor politici, respectiv cele făcute de „rechinii imobiliari":

„În cazul meu, nu s-a trecut niciodată la cercetarea față de persoană. Așa, plângeri am 10-20, nu mai știu câte am. O singură dată am fost chemat, la Parchetul General, a fost o plângere făcută de cineva, că noi, de la USR, am furat identitatea USB. I-am explicat doamnei procuror că am fost aceiași oameni, care am înființat două partide, pentru a nu pierde o siglă", a mai transmis Nicușor Dan, în vlogul lui Marian Ceaușescu.

21.000 de lei net este salariul lunar al lui Nicușor Dan.