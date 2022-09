Nicușor Dan, atacat de unul dintre primarii USR ai Capitalei: „Am obosit să tot ascund sub preş problema reală”

Primarul Capitalei Nicușor Dan a fost atacat de către edilul de la Sectorul 2, Radu Mihaiu, care susține că a „obosit să ascundă sub preș problema reală”, acuzându-l pe primarul general că a ignorat cererile de toaletare a copacilor.

Conform lui Radu Mihaiu, în Sectorul 2 au căzut în ultimele zile 19 copaci din cauza vântului puternic și acuză Primăria Generală că nu emite avizele necesare pentru toaletarea pomilor.

"Am obosit să tot ascund sub preş problema reală. Am trimis către PMB 1328 cereri de aviz de defrişare şi/sau toaletare şi nu am primit decât punctual pentru câteva cazuri.

Eu înţeleg că înainte s-au făcut toaletări agresive şi defrişări fără sens. Dar unele toaletări şi unele defrişări chiar sunt necesare. Nu se poate să înlocuim un exces cu un alt exces. Ne cad copacii în cap! Deja a devenit o problemă de siguranță pentru locuitorii din București.

În nenumărate rânduri am cerut primarului general să proceseze aceste cereri și să găsească o soluție. Deocamdată primim doar promisiuni”, a notat Radu Mihaiu.

Tensiuni vechi cu USR

În ultimele luni au apărut tot mai multe semne că Nicușor Dan și USR s-au despărțit definitiv, ultima dovadă în acest sens fiind evenimentele din urmă cu două săptămâni, când viceprimarul USR Horia Tomescu și edilul Capitalei au organizat conferințe de presă simultan, ambele cu autorizația primăriei.

Totodată, întrebat despre susținerea lui Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, liderul USR Cătălin Drulă a declarat în urmă cu câteva zile la emisiunea Talk News de la Profit News TV că susținerea nu este necondiționată și că trebuie să evalueze foarte serios.

”Suntem la doi ani de mandat, ne-am dori ca lucrurile să se mişte mult mai bine în Bucureşti. Încă mai avem nişte rezerve de răbdare dar trebuie să evaluăm foarte serios dacă este performanţa la care ne-am aşteptat”, a relatat Drulă.

PNL l-a abandonat pe Nicușor Dan

Nicușor Dan s-a distanțat și de PNL odată cu demisia din partid a fostului lider Ludovic Orban. Conform unor surse liberale, Nicușor Dan și-ar fi plătit datoria față de sprijinul acordat de fostul lider PNL prin aducerea în primărie a mai multor persoane apropiate de Orban.

Conform unor surse politice de la conducerea PNL, filiala PNL București este cea care trebuie să decidă dacă partidul va merge mai departe cu Nicușor Dan sau nu la următoarele alegeri locale. Totodată, liberalii au început deja să facă mai multe măsurători pentru București, iar din lista candidaților luați în calcul lipsește Nicușor Dan.

