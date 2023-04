Nicuşor Dan, despre București: „Fiind o naţie latină, ne place să ne autoflagelăm. Arată puţin mai bine decât ni se pare”

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a declarat luni, 24 aprilie, la Europa FM că „nouă, fiind o naţie latină, ne place să ne autoflagelăm”, dar Bucureştiul „arată puţin mai bine decât ni se pare nouă că arată”.

”Trebuie să înţelegem cu toţii, Bucureştiul este compus din şapte oraşe, cu şapte bugete, Primăria Generală şi cele 6 sectoare. Mare parte din teritoriu, mai puţin câteva parcuri sunt în responsabilitatea primrilor de sector şi de aceea vedem diferenţe între sectoare”, a spus primarul Capitalei despre curăţenia din Bucureşti.

”Per total, să ştiţi că noi, fiind o naţie latină, ne place să ne autoflagelăm, aşa, dar Bucureştiul arată puţin mai bine decât ni se pare nouă că arată”, a mai adăugat acesta.

Despre faţadele din Capitală, primarul a arătat că a văzut nenumărate exemple în care proprietari de bună credinţă au apelat la meşteri şi au distrus substanţa originală a faţadei pe care ei încercau să o conserve.

Întrebat apoi despre o nouă candidatură pentru primăria Capitalei, Nicușor Dan a subliniat că vrea să candideze din nou, explicând că a făcut din București un oraș „credibil financiar”.

”Eu vreau, desigur. Şi voi candida, da”, a afirmat edilul. El a mai spus că problema este că ”oraşul acesta a fost foarte, foarte prost administrat 30 de ani”.

”E ca în medicină: în momentul în care un organism se adânceşte în boală îi ia mult mai mult timp ca să-şi revină. Am luat un oraş în faliment: în 2020 trebuia să rostogolim o datorie de 555 de milioane de lei şi nu aveam nicio bancă să împrumute şi noroc că a venit BERD pe ultima sută de metri. Noi în 2022 şi în 2023 am avut de făcut acelaşi exerciţiu: să rostogolim 555 de milioane şi am avut subscriere dublă – am recâştigat încrederea pieţei financiare şi aşa cum este zona financiară aşa au fost toate celelalte zone şi când ai un organism bolnav durează până când să-l faci sănătos”, a arătat primarul.