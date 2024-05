Nicușor Dan, reacție tăioasă pentru Gabriela Firea. Ce a descoperit după ce a preluat mandatul de la PMB: „Ăsta e un succes!"

Nicușor Dan a ținut să-i dea peste nas Gabrielei Firea, după ce candidata PSD l-a acuzat pe edilul Bucureștiului că nu și-a onorat decât 20% dintre promisiunile făcute, la PMB.

Candidatul susținut de USR, FD și PMP i-a amintit vineri, 31 mai, într-o intervenție telefonică Gabrielei Firea, că a preluat mandatul „cu o gaură financiară de 3 miliarde de lei", deci de 600 de milioane de euro.

„E un pas înainte pentru că până acum zicea că nu am făcut nimic. De la 0 la 20% e un pas înainte. Ce pot să spun? Am avut un mandat pe care l-am preluat cu o gaură financiară de 3 miliarde de lei”, a declarat Dan, pentru B1 TV.

Cu ce se mândrește Nicușor Dan, după 4 ani de mandat ca primar al Bucureștiului

Primarul Bucureștiului a ținut să treacă în revistă câteva realizări ale sale, pe durata mandatului:

„În condițiile acestea am realizat progrese importante pe zona de termoficare, am realizat progrese importante pe transportul public. Prima oară am adus 100 de tramvaie în București, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze. Ăsta a fost un efort. Avem 40% mai mulți călători care folosesc transportul public față de 2021. Ăsta este un succes. Am deblocat Planul urbanistic general. Am limitat cât am putut dezvoltarea urbanistică haotică, blocuri între case, blocuri pe spații verzi, mare parte produse de administrația anterioară”, a transmis Dan.

Important de amintit, Nicușor Dan compară numărul de călători din prezent cu cel al perioadei marcate de restricții COVID, 2021. Implicit, la acea perioadă multă lume încă lucra de acasă și evita zonele aglomerate.

De asemenea, creatorul USB/USR a recunoscut că unele promisiuni nu a reușit să le îndeplinească.