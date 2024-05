Nicușor Dan a recunoscut: ”Sunt lucruri pe care le-am promis și nu le-am făcut” ca primar

Nicușor Dan a recunoscut că în campania electorală a strecurat și minciuni. Motivele: lipsa de informare și ulterior, lipsa banilor pentru implementarea măsurilor.

„Într-adevăr, sunt lucruri pe care le-am promis și nu le-am făcut, unele pentru că nu aveam informația necesară, cum este cazul trenului metropolitan, altele pentru că nu am avut banii, așa cum am spus, dar eu cred că am dat o direcție bună de dezvoltare acestui oraș”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Nicușor Dan se mândrește cu creșterea numărului de călători în transportul public, dar face comparație cu perioada COVID, marcată de restricții, respectiv de condiționări referitoare la vaccinare.

„Avem 40% mai mulți călători care folosesc transportul public față de 2021. Ăsta este un succes", a declarat primarul, pentru sursa citată.

Controverse referitoare la proiectele pentru termoficarea Bucureștiului, în timpul mandatului „Nicușor Dan"

De asemenea, în cadrul unui interviu televizat acordat recent, el a declarat că a depus „două proiecte de 50 de milioane de euro” în domeniul termoficării. Ulterior, el a corectat această afirmație, după ce s-a constatat că Ministerul Energiei nu a primit o astfel de solicitare, din partea Capitalei.

Ads

„Am discutat acum două săptămâni cu doamna director care se ocupă de partea de energie și mi-a spus că în câteva zile o să depună documentele. Eu credeam că le-a depus. Nu le-a depus. Este o chestiune de zile până când vor fi depuse. Ele sunt scrise, sunt votate în Consiliul General, a fost o eroare a mea, credeam că au fost deja depuse”, a precizat Nicușor Dan, în direct la B1 TV.

Edilul local a oferit mai multe detalii pe marginea acestui subiect.

„Sigur, până la sfârșitul săptămânii viitoare, poate chiar luni sau marți (n.r. - vor fi depuse proiectele). Am verificat și eu imediat după. Eu nici nu mă gândeam că nu au fost depuse... (...) Sunt o serie de formalități, dincolo de proiectele tehnice propriu-zise, trebuie depuse niște situații financiare, sunt niște formalități administrative care trebuie îndeplinite. Studiile de fezabilitate au fost aprobate acum o lună și jumătate de Consiliul General", a declarat Nicușor Dan.